WZROST PKB USA ZA II KW. POWYŻEJ 4 PROC.? LIPCOWE INDEKSY PMI W EUROPIE

Spośród serii danych makro z USA największe zainteresowanie wzbudza piątkowy odczyt PKB za II kw.

Rynek oczekuje wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w USA do 4,0 proc. kdk SAAR z 2,0 proc. w I kw. Byłby to najwyższy wzrost od III kw. 2014 r.

Część ekonomistów spodziewa się jeszcze wyższych odczytów. Analitycy Barclays podwyższyli w ub. tygodniu szacunek dynamiki PKB USA za II kw. do 5,0 proc. kdk SAAR. Model Atlanta GDPNow wskazuje na wzrost rzędu 4,5 proc. kdk SAAR.

W Europie uwaga inwestorów skierowana będzie na „miękkie” wskaźniki koniunktury. We wtorek napłyną wstępne wyliczenia lipcowych indeksów PMI dla Francji, Niemiec i całego eurolandu. W środę podany zostanie indeks nastrojów niemieckich inwestorów instytucjonalnych IFO.

Pozostałe dane makro z USA:

Poniedziałek: sprzedaż domów na rynku wtórnym za VI

Wtorek: indeks cen domów FHFA za V

Środa: sprzedaż domów na rynku pierwotnym

Czwartek: zamówienia na dobra trwałe za VI

Piątek: końcowy indeks optymizmu konsumentów wg U. Michigan

POSIEDZENIE EBC - RYNEK CZEKA NA LATO 2019

Europejski Bank Centralny zakończy w czwartek kolejne posiedzenie. Po zakomunikowaniu w czerwcu najważniejszych decyzji ws. przyszłości programu QE i zarysowaniu horyzontu pierwszej podwyżki stóp procentowych analitycy nie spodziewają się po najbliższym spotkaniu bankierów Frankfurtu przełomu.

Uwaga rynków skupiona będzie głównie na ewentualnych wskazówkach interpretacyjnych forward guidance dla stóp procentowych oraz na ocenie skutków wojny handlowej. Prezes EBC M. Draghi dopytywany może również być o strategię reinwestycji zapadających w bilansie papierów po zakończeniu QE.

EBC, w czerwcu pozostawił stopy procentowe bez zmian i wskazał, że pozostaną one na obecnych poziomach „przynajmniej do lata 2019 r.”. Draghi powiedział na konferencji po posiedzeniu, że nie musi to oznaczać podwyżki już we wrześniu przyszłego roku. „Jeżeli miałbym na myśli wrzesień – to wskazałbym na wrzesień” – poinformował.

Rada Prezesów EBC może wygasić QE do zera z końcem grudnia 2018 r., obniżając od października miesięczną skalę skupu aktywów do 15 mld euro. Plany zakończenia QE w grudniu mają charakter warunkowy („o ile przyjęte przez Radę Prezesów średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych”).

Reuters poinformował w lipcu, że EBC rozważa zwiększenie udziału w swoim portfelu obligacji o dłuższym terminie zapadalności kosztem krótkookresowych papierów, by utrzymać koszty finansowania w eurolandzie na niższym poziomie przez dłuższy okres.

SPOTKANIE TRUMP-JUNCER WS. CEŁ

Istotnym sygnałem dla przyszłości globalnej wojny handlowej mogą być wyniki zaplanowanych na środę rozmów prezydenta USA D. Trumpa i przewodniczącego Komisji Europejskiej J.C. Junckera.

Strona unijna chce wysondować, czy możliwe jest rozpoczęcie negocjacji o obniżce ceł na auta i części samochodowe przez największych światowych eksporterów, w tym UE i Stany.

Waszyngton groził wcześniej, że wprowadzi 25-proc. cła na importowane z UE samochody i ich części.

Administracja Białego Domu sceptycznie podchodzi do możliwości wprowadzenia barier na sektor motoryzacyjny – wynika z niedzielnych informacji Politico. Przeciwnikami oclenia sektora mają być m.in. główny negocjator handlowy USA R. Lightizer, sekretarz skarbu USA S. Mnuchin i główny doradca ds. gospodarczych Trumpa L. Kudlow.

KE ostrzegła USA na początku lipca, że nałożenie taryf zaszkodzi nie tylko unijnemu, ale też amerykańskiemu przemysłowi i doprowadzi do środków odwetowych o wartości 294 mld USD.

Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów G20 w wydanym w niedzielę końcowym komunikacie po spotkaniu w Buenos Aires ostrzegli przed zagrożeniami, jakie spory handlowe i geopolityczne stanowią dla wzrostu gospodarczego, i zaapelowali o dialog.

Uczestnicy szczytu, podobnie jak na spotkaniu w marcu, zapewnili, że nie zamierzają manipulować wartością swoich walut.

KULMINACJA SEZONU WYNIKÓW W USA

W najbliższych dniach wyniki przedstawi ok. 40 proc. firm notowanych na indeksie S&P 500, w tym: Alphabet/Google, Facebook, AT&T, Amazon, Twitter, AMD, Qualcomm, Intel, Visa, Halliburton, Boeing, Lockheed, Starbucks, Coca- Cola, Exxon Mobil, Chevron.

Spośród 87 spółek z S&P 500, które do piątkowego zamknięcia podały swoje wyniki 90 proc. zaskoczyło rynek pozytywnie poziomem zysków. (PAP Biznes)