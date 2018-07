GUS we wtorek opublikuje biuletyn statystyczny, który będzie zawierał m.in. odczyt stopy bezrobocia w czerwcu. Z szacunków MRPiPS wynika, że wskaźnik spadł w ubiegłym miesiącu do 5,9 proc. z 6,1 proc. w maju, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów.

Z krajowych wydarzeń ważna dla rynków będzie piątkowa aukcja sprzedaży obligacji.

Z planu podaży na lipiec wynika, że Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu 27 lipca obligacje za 4-8 mld zł. Szczegóły dotyczące aukcji zostaną opublikowane w środę.

"Nie można wykluczyć zmniejszenia tej kwoty o ok. 2 mld PLN w kontekście dobrego wykonania budżetu państwa. Biorąc pod uwagę powrót na rynek środków z wykupu PS0718 o wartości nominalnej 9,5 mld PLN i płatności odsetkowych (4,2 mld PLN), nie powinno być problemów z uplasowaniem całej oferty" - napisali w raporcie tygodniowym ekonomiści Pekao.

Podobnego zdania są stratedzy rynku długu PKO BP, którzy szacują, że ze względu na dobrą sytuację budżetu MF może ograniczyć górne widełki podaży do 5-6 mld PLN.

SEZON WYNIKÓW NA GPW

"W tym tygodniu lokalnie największy wpływ na rynek będzie miał rozpoczynający się sezon wyników. Uwagę przyciągną raporty banków - BZ WBK w środę i Millennium w czwartek - oraz komentarze dotyczące perspektyw dla sektora" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, szef działu analiz Raiffeisen Brokers.

Analitycy szacują się, że zysk netto BZ WBK w II kwartale spadł o 6 proc. rdr do 611,4 mln zł, a Millennium wzrósł o 8 proc. rdr do 187,4 mln zł.

Ponadto we wtorek raport za II kwartał poda Orange (konsensus na II kwartał to 39 mln zł straty netto), a w czwartek Orbis.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

Ubiegły tydzień obfitował w dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny opublikował m.in. czerwcowe odczyty nt. produkcji przemysłowej, produkcji budowlanej i sprzedaży detalicznej. Wszystkie odczyty okazały się wyższe od konsensusu rynkowego.

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2018 r. wzrosła o 10,3 proc. w ujęciu rocznym wobec oczekiwań na poziomie 7,4 proc., dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 6,8 proc. vs. konsensus na poziomie 6,3 proc., zaś produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ubiegłym miesiącu o 24,7 proc. wobec 20,7 proc. oczekiwanych przez rynek.

Po publikacji danych ubiegłotygodniowych GUS większość ekonomistów jest zdania, że dynamika PKB Polski w II kw. 2018 r. była zbliżona do notowanej w I kw. i wyniosła ok. 5 proc. W ocenie ekonomistów, po mocnym pierwszym półroczu, kolejne kwartały mogą być nieco słabsze, jednak solidny, wyższy od potencjału wzrost gospodarczy utrzyma się również w drugiej części 2018 r.

W czerwcu wysoka dynamika utrzymała się również w zakresie płac. Jak podał GUS, wynagrodzenie w czerwcu rdr wzrosło o 7,5 proc. (powyżej oczekiwań rynku na poziomie 7,0 proc.), po wzroście o 7,0 proc. maju.

Wciąż jednak nie widać znaczącej presji płacowej w cenach - w czerwcu inflacja bazowa wzrosła do 0,6 proc. z 0,5 proc. w maju - podał w ubiegłym tygodniu Narodowy Bank Polski.

W skali tygodnia wycena złotego i obligacji nie zmieniła się znacząco. EUR/PLN wzrósł o 0,1 proc., a USD/PLN spadł o 0,3 proc. Rentowność 2-letnich obligacji utrzymała się na poziomie 1,61 proc., a 5-letnich, po przejściowych spadkach nawet o 7 pb, wróciła do 2,52 proc. Podobnie zachował się długi koniec krzywej, który poszedł w dół o 9 pb, by pod koniec tygodnia wzrosnąć do 3,17 proc.

Na GPW pierwsza z dużych spółek opublikowała raport kwartalny.

Orlen wypracował w II kwartale 1,74 mld zł skonsolidowanego zysku netto. Konsensus PAP Biznes zakładał 1,2 mld zł. Kurs spółki poszedł w górę o blisko 4 proc. w dniu publikacji wyników.

Negatywnym zaskoczeniem dla inwestorów była uchwała ZWZ PGNiG, które zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., zgodnie z propozycją Skarbu Państwa i wbrew rekomendacji zarządu (0,15 zł na akcję). Notowania PGNiG po tej informacji poszły w dół o ponad 5 proc.

CD Projekt był w ubiegłym tygodniu liderem wzrostów w WIG 20. Akcje producenta gier zyskały 6,6 proc., kurs przebił i utrzymał się powyżej poziomu 200 zł, a kapitalizacja spółki przekroczyła 20 mld zł. Jedenaście z piętnastu lipcowych sesji zakończyło się dla spółki wzrostem.

W całym tygodniu WIG 20 wzrósł o 1,2 proc., WIG zyskał 1,1 proc., mWIG 40 poszedł w dół o 0,1 proc., a sWIG 80 poszedł w górę o 0,1 proc. (PAP Biznes)