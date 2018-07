Tylko na Forsal.pl

W pierwszym dniu stycznia 2018 r. populację Unii Europejskiej oszacowano na 512,6 mln. Oznacza to wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z początkiem ubiegłego roku. I to mimo, że w całej Wspólnocie liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń. Jak to możliwe?