W ostatnich miesiącach pojawiły się problemy z zapewnieniem finansowania tej inwestycji; nie uzyskała ona bowiem początkowo dotacji w ostatnim konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”. Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka Polskie Linie Kolejowe, odwołał się od tej decyzji.

W poniedziałek wiceminister Słowik powiedział PAP, że odwołanie to zostało uwzględnione. „To przedsięwzięcie ma być finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach Programu Kolejowego” - zaznaczył wiceszef resortu inwestycji i rozwoju.

Według informacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych z połowy lipca br. po zakończeniu procedury odwoławczej zaktualizowano listę dofinansowanych inwestycji dotyczących kolei miejskiej i infrastruktury (wraz ze zwiększeniem kwoty dotacji z 1,23 mld zł do 1,32 mld zł). Na zaktualizowanej liście znalazł się projekt dotyczący linii 182 o wartości 741,8 mln zł i przyznanym dofinansowaniu 503,1 mln zł.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PLK projekt „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” mieści się w przewidzianej do finansowania z POIiŚ pozycji Krajowego Programu Kolejowego pod nazwą „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności”.

Jak informował w kwietniu br. członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Żmuda, projekt dotyczący linii 182 w konkursie nie przeszedł kwalifikacji wobec m.in. kłopotów z decyzją środowiskową, która została dostarczona po terminie. PLK sygnalizowały jednak, że przedsięwzięcie nie jest zagrożone: jeśli bowiem odwołanie nie zostałoby uwzględnione; projekt zostałby złożony w kolejnym konkursie POIiŚ.

W tym kontekście, równolegle z procedurami dotyczącymi finansowania, w marcu br. PLK podpisały wartą 15,2 mln zł netto umowę na zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego - ze spółką Egis Poland.

Zgodnie ze specyfikacją tego zamówienia, obejmującego zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego – to 1575 dni. Wykonawca ma dostarczyć m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 328 dni od dnia podpisania umowy oraz będzie pełnił nadzór autorski przez 26 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

Oznacza to, że dokumentacja ma być gotowa w sierpniu 2019 r. W przyszłym roku ma być też ogłaszany przetarg na wykonanie inwestycji. Jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 2020 r., a prace budowlane - do końca 2022 r.

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa, linia nr 182 - o długości ok. 45 km - łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnej odbudowy planowana jest jej elektryfikacja.

Według wcześniejszych informacji czas przejazdu pociągów do lotniska z Katowic z wykorzystaniem linii nr 182 od strony Zawiercia miałby wynieść ok. 45 minut, a przy postoju w Zawierciu - 55 minut. Dojazd linią 182 od strony Tarnowskich Gór (a także wyremontowaną w podobnej perspektywie czasowej "magistralą węglową") wyniósłby ok. 50 minut.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz