Całość brakującej dotąd autostrady A1 między Tuszynem (Łódzkie) a Pyrzowicami (Śląskie) podzielono przed laty na dziewięć tzw. odcinków realizacyjnych, nazwanych kolejnymi literami alfabetu. Przetargi na odcinki A-E od Tuszyna do Częstochowy ruszyły w połowie 2016 r. i obecnie są finalizowane.

W poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą odcinka E od granicy woj. śląskiego do obwodnicy Częstochowy. Odcinki F-I od Częstochowy do Pyrzowic powstają od 2015 r. i zgodnie z umowami powinny być gotowe w 2019 r.

Od wielu miesięcy m.in. w lokalnych mediach pojawiały się sygnały o opóźnieniach w realizacji odcinka F (obwodnica Częstochowy, ok. 20,3 km plus ok. 1 km włączenia do DK1). Opiewającą na 703,3 mln zł brutto umowę na jego zaprojektowanie i budowę GDDKiA zawarła w październiku 2015 r. z konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali.

Jak przypomniał, pytany o tę kwestię przez PAP w Częstochowie minister Adamczyk, w połowie maja br. GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Salini na budowę pod Warszawą trasy S8 Marki - Kobyłka. „Nie można było tolerować sytuacji na S8 w Markach; dlatego też tam zrezygnowaliśmy z tej firmy. Tutaj ta firma wzięła się do pracy po tym incydencie na drodze S8 i tutaj realizuje to przedsięwzięcie” - ocenił.

„Na tym odcinku firma Salini wzięła się mocno do pracy. Chciałbym, żeby te odcinki (Częstochowa – Pyrzowice – PAP) zostały zakończone do połowy przyszłego roku. (…) Bacznie przyglądamy się nie tylko temu, co tutaj się dzieje, na tej budowie, ale każdą budowę wnikliwie monitorujemy pod kątem również terminów realizacji inwestycji” - zapewnił minister infrastruktury.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy czy – zgodnie z postulatami lokalnych samorządów i środowisk – autostradowa obwodnica Częstochowy będzie w przyszłości bezpłatna, Adamczyk przypomniał o przygotowywanym nowym systemie poboru opłat, który będzie obsługiwał zarówno pojazdy powyżej 3,5 tony na sieci dróg krajowych, jak też, w zamierzeniu, opłaty autostradowe.

Minister infrastruktury ocenił, że za wcześnie jeszcze, aby rozstrzygać kwestię poboru opłat na obwodnicy Częstochowy. „Te decyzje zostaną podjęte w czasie już pełnego obciążenia ruchem, kiedy będziemy wiedzieli, jak się ruch rozkłada” - zasygnalizował.

Obecnie między Częstochową a Pyrzowicami powstają odcinki F od węzła Częstochowa Północ do węzła Blachownia (ok. 20,3 km plus ok. 1 km włączenia do DK1; projekt i budowa), odcinek G od węzła Blachownia do węzła Zawodzie (4,7 km; projekt i budowa), odcinek H od węzła Zawodzie do węzła Woźniki (16,7 km; tylko budowa) oraz odcinek I od węzła Woźniki do węzła Pyrzowice (ok. 15,2 km; tylko budowa).

Odcinek G wykonuje konsorcjum spółek Berger Bau Polska oraz Berger Bau (za 219,4 mln zł brutto), a odcinki H oraz I – konsorcja spółek z grupy Strabag (odpowiednio za 574,5 mln zł brutto oraz 609,5 mln zł brutto). Dotąd GDDKiA nie miała informacji o większych trudnościach w realizacji tych kontraktów.

Realizację odcinków autostrady A1 Częstochowa - Pyrzowice rozpoczęto na gruncie przyjętego przez poprzedni rząd Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(25). Wiosną ub. roku rząd zdecydował o realizacji ze środków Krajowego Funduszu Drogowego także fragmentu Tuszyn - Częstochowa, zabezpieczając pod tym kątem 4 mld zł.

W marcu br. GDDKiA wybrała firmę Salini do zaprojektowania i wybudowania ok. 18-km odcinka trasy S7 od Krakowa do węzła Widoma.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz