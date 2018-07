Wojciech Szwarc został powołany do zarządu Benefit Systems



Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Benefit Systems podjęła uchwałę w sprawie powołania Wojciecha Szwarca do zarządu spółki. Szwarc będzie odpowiedzialny za relacje z partnerami, poinformowała spółka.

"Wzmocnienie zarządu Benefit Systems o nową osobę wpłynie na poprawę efektywności zarządzania spółką. Pan Wojciech Szwarc został powołany do zarządu spółki w ramach awansu wewnętrznego, jest w spółce od 4 lat" - czytamy w komunikacie.

Obecnie zarząd spółki składa się z następujących osób: Izabeli Walczewskiej-Schneyder, Emilii Rogalewicz, Adama Radzkiego, Grzegorza Haftarczyka, Arkadiusza Hanszke, Wojciecha Szwarca, podano także.



Wojciech Szwarc rozpoczął pracę w Benefit Systems w 2014 roku uczestnicząc w budowie sieci partnerskiej akceptacji kart MultiSport. Dotychczas zajmował stanowisko dyrektora działu relacji partnerskich. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu zarówno zespołami jak i współpracą z partnerami. W Benefit Systems odpowiada za rozwój sieci partnerskiej a także za programy wsparcia, które spółka kieruje do partnerów programu MultiSport, czytamy także.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)