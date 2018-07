Były szef Lloyd’s o Brexicie: To najgorsza perspektywa od 50 lat. Zbiedniejemy bardziej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać

Źródło: Bloomberg

Lloyds of London to największa na świecie giełda ubezpieczeń.

Zjednoczone Królestwo stoi w obliczu bardzo ponurej przyszłości po Brexicie, ponieważ brytyjscy politycy nie potrafią odpowiedzialnie rządzić krajem – napisał w liście do "Financial Times" John Nelson, były szef Lloyd’s of London, największej na świecie giełdy ubezpieczeń.