Szijjarto oznajmił, że niezgodność stanowisk Węgier i ONZ ws. migracji jest nie do rozwiązania i Węgry zachowają swą dotychczasową politykę migracyjną, czego „nie zmieni żaden globalny pakiet”.

„Z innych miejsc patrzymy na procesy migracyjne i dlatego inaczej je widzimy” – dodał minister. Według niego ONZ uważa migrację za zjawisko nieuniknione, dobre i godne wsparcia, a tymczasem dla Węgier jest ona zjawiskiem złym i niebezpiecznym dla nich i dla całej Europy. Stąd też – jak tłumaczył – odmienne wnioski: według ONZ do migracji należy zachęcać, a według Węgier trzeba ją powstrzymać.

Szijjarto wyraził przekonanie, że Światowy Pakt formułuje „piękne cele”, np. walkę z przemytem ludzi, ale jego skutki są z tymi pozytywnymi celami sprzeczne, gdyż dokument stymulujący do migracji będzie dobry tylko dla przemytników, którzy będą mogli zachęcać do ruszenia w drogę argumentem, że migranci i tak zostaną przyjęci, bo ustalono globalnie taki kierunek.

Minister podkreślił, że według Węgier wymiana ludności kontynentów jest sprzeczna z naturą i dlatego globalny pakt powinien się skupić raczej na powstrzymaniu migracji.

Oświadczył, że w Pakcie znalazły się zapisy, których Węgry nie spełnią, np. że jeszcze przed wyruszeniem w drogę i już po wyruszeniu należałoby organizować migrantom szkolenia, by ułatwić im składanie skarg czy przyznać ulgi, by mogli taniej przesyłać do kraju wypłaty, a organizacjom pozarządowym trzeba by umożliwić pomaganie migrantom w składaniu skarg i zwiększaniu zdolności ich przyjmowania.

Węgry – jak podkreślił – podjęły „wręcz przeciwne posunięcia” w celu zwiększenia bezpieczeństwa swoich obywateli.

Minister dodał, że ponieważ Stany Zjednoczone już na samym początku wycofały się z procesu ustalania tekstu Paktu, a niezadowolenie z jego kształtu wyrażały te inne państwa, to nie trzeba się obawiać negatywnych konsekwencji po decyzji Węgier.

13 grudnia państwa członkowskie ONZ, poza USA, uzgodniły tekst Światowego Paktu w sprawie Migracji. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że ma on sprawić, by migracja była "bezpieczna, uporządkowana i uregulowana". Dodał, że Pakt jest niewiążący, ale stanowi "bezprecedensowy krok ku rozszerzeniu współpracy międzynarodowej" w kwestiach dotyczących uchodźców i migrantów. Pakt zostanie formalnie zatwierdzony podczas międzynarodowej konferencji, która ma się odbyć w Maroku w połowie grudnia.