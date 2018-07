Mercator Medical: Założenia programu motywacyjnego na 2018r. realne do wykonania



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Mercator Medical ocenia, że założenia programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów na bieżący rok - 429,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, 38 mln zł EBITDA oraz 10,5 mln zł zysku netto - są realne do osiągnięcia, poinformował członek zarządu Witold Kruszewski.

"Po I półroczu, jeżeli chodzi o realizację przychodów i EBITDY to przekroczyliśmy 40%, jeżeli chodzi o wynik netto: 50%. Założenia są realne do osiągnięcia w 2018 r. Wyniki w dwóch ostatnich kwartałach powinny być lepsze niż w pierwszych dwóch kwartałach, więc czujemy się dość komfortowo, jak chodzi o realizację. Jesteśmy zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć w pierwszych dwóch kwartałach, jak chodzi o realizację tego programu" - powiedział Kruszewski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wyniki za I półrocze zostały wypracowane przy funkcjonowaniu tylko ok. połowy linii w nowej fabryce, a cała zostanie uruchomiona w III kw. br.

W ubiegłym roku spółka miała 300,6 mln zł przychodów, 14,4 mln zł EBITDA i 5,4 mln zł zysku netto.

Członek zarządu poinformował też, że spodziewa się spadku wskaźnika dług netto/EBITDA za jeden-dwa kwartały.

"On jest dość wysoki, patrząc na książkowe definicje, ale musimy zwrócić uwagę, że dług jest już w większości poniesiony, natomiast 12-miesięczna EBITDA jest obniżona z powodu gorszych wyników w I półroczu 2017, stąd taki wskaźnik, jakkolwiek zgodny z umowami i mamy duży margines do poziomów granicznych. Nie martwimy się, a w kolejnych okresach spodziewamy się utrzymania tego wskaźnika przez jeden-dwa kwartały, a potem spadek, w związku z tym, że EBITDA będzie już w pełni generowana przez nowy zakład" - wyjaśnił Kruszewski.

Dodał, że wartościowo przyrost długu netto powinien zatrzymać się po III kw., gdy spółka odda zakład w całości.

Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na poziomie 5,19x na koniec marca br. wobec 1,4x rok wcześniej. Dług netto wynosił 94,8 mln zł wobec 32,8 mln zł.

M.in. od wskaźników zadłużenia spółka uzależnia wypłatę dywidendy za 2018 r.

"Za 2017 r. nie wypłacaliśmy, za 2018 nie powiedzieliśmy definitywnie 'tak albo nie'. To zależy jak będą się przedstawiały wskaźniki zadłużenia pod koniec 2018 r. i na początku 2019. Chcielibyśmy się dzielić zyskiem z akcjonariuszami, ale najpierw musimy ustabilizować wskaźniki zadłużenia. Nie możemy obiecać dywidendy" - wskazał członek zarządu.

W kontekście zapowiadanego wcześniej rozwoju spółki na rynkach Europy Zachodniej Kruszewski powiedział, że spółka ma przedstawicieli na rynek niemiecki, włoski, koncentruje się na rozwoju sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii i Beneluksu.

"To są procesy, które trwają. Ważny jest dobrze wypozycjonowany produkt. Przekonujemy Niemców, którzy do tej pory kupowali od Niemców, by kupowali od Polaków. To nie dzieje się z dnia na dzień, ale idzie w dobrym kierunku. Mamy małe sukcesy, największe sukcesy przed nami"- zaznaczył.

Spółka nadal nie wyklucza przejęcia niewielkiego gracza w jednym z krajów Europy Zachodniej.

"Jak się pokażą możliwości, będziemy korzystać" - powiedział członek zarządu, ale zastrzegł, że spółka myśli przede wszystkim o rozwoju organicznym.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)