Tarnów: MPK realizuje kontrakt na dostawę dziewięciu autobusów MAN

Źródło: PAP

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie odebrało we wtorek dwa pierwsze autobusy kupione w ramach kontraktu na dziewięć pojazdów zawartego z firmą MAN. Wszystkie zostaną dostarczone do końca tego miesiąca. Wartość kontraktu to 8 mln zł.