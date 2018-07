Atal zarejestrował spółkę w Niemczech pod potencjalną działalność deweloperską



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Atal zarejestrował spółkę w Niemczech. W Atal Development GmbH 80% udziałów posiada Atal SA, 20% udziałów należy do Juroszek Investments. Zadaniem spółki jest potencjalna działalność deweloperska w Niemczech, podał Atal.

"Zarejestrowaliśmy spółkę zależną w Niemczech, ponieważ uważnie przyglądamy się tamtejszemu rynkowi deweloperskiemu. Nie wykluczamy, że w przypadku pojawienia się atrakcyjnych biznesowo projektów rozszerzymy naszą działalność. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz historia rozwoju organicznego sprawiają, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na taki scenariusz" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W raporcie bieżącym podano ponadto, że spółka zależna nie prowadzi aktualnie działalności operacyjnej i została powołana w celu przygotowania do ewentualnej przyszłej działalności deweloperskiej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)