Gazeta odnotowuje, że przekaz medialny dotyczący rosnącej liczby nielegalnych afrykańskich migrantów docierających przez Morze Śródziemne do Hiszpanii nie odzwierciedla rzeczywistości.

“Telewizyjne obrazy są mylące. Ukazują bowiem głównie imigrantów z państw Afryki Subsaharyjskiej, wysiadających z łodzi u brzegu Andaluzji. Tymczasem wśród przybyszów przeważają biali. To głównie Marokańczycy” - napisał “El Confidencial”.

Stołeczna gazeta, powołując się na dane hiszpańskiego MSW, podała, że w 2016 i 2017 roku krajem, z którego najliczniej przypływali do Hiszpanii przybysze bez ważnych dokumentów było Maroko. W 2016 roku dotarło ich 3,4 tys., a rok później już prawie 6 tys.

Dla porównania w 2016 i 2017 roku przypłynęło do Hiszpanii odpowiednio 2,7 tys. i 4,2 tys. obywateli Gwinei, 1 tys. i 2,8 tys. mieszkańców Gambii oraz 1,1 tys. i 3,8 tys. osób z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Statystyki MSW dowodzą, że w tym roku nielegalni imigranci pochodzą głównie z Algierii. Od stycznia do 15 lipca przez Morze Śródziemne przeprawiło się prawie 2,5 tys. Algierczyków.

Od piątku do poniedziałku rano do wybrzeży kontynentalnej Hiszpanii dotarła rekordowa liczba nielegalnych migrantów – 1226 osób. Pokonali oni Morze Śródziemne na 66 jednostkach pływających, z których niektóre były w bardzo złym stanie.

Najwięcej migrantów dotarło w piątek – łącznie 450 osób. Była wśród nich kobieta w ciąży, którą przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Almerii.

We wtorek hiszpańska minister pracy, migracji i opieki społecznej Magdalena Valerio poinformowała, że rząd premiera Pedro Sancheza opracował już plan wsparcia dla organizacji pozarządowych pomagających migrantom. W jego ramach przewidziano m.in. tworzenie na plażach i w portach południowej Hiszpanii punktów, w których przybysze zostaną zarejestrowani i otrzymają pomoc.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) szacuje, że między 1 stycznia a 15 lipca na teren Hiszpanii dostało się przez Morze Śródziemne ponad 18 tys. migrantów z Afryki.

Ze statystyk IOM wynika, że Włochy przestały być głównym krajem, do którego przypływają w tym roku nielegalni migranci opuszczający afrykańskie wybrzeże. Od 1 stycznia do 15 lipca do Italii przybyło tą drogą z Libii 17,8 tys. osób.

Dane dotyczące pierwszej połowy lipca potwierdzają, że Hiszpania stała się głównym celem migracji: z Afryki Północnej przypłynęło do tego kraju 2940 nielegalnych migrantów, podczas gdy w tym samym okresie do Włoch dotarło – 1250 osób.

Marcin Zatyka (PAP)