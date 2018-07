WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 1,8 proc. do 2.244 pkt. i znalazł się 14,7 proc. poniżej szczytu hossy ze stycznia. WIG zwyżkował o 1,5 proc. do 58.629 pkt., mWIG 40 zyskał 0,8 proc. i wyniósł 4.277 pkt., a sWIG 80 znalazł się lekko nad kreską (+0,1 proc.).

Na zachodnich parkietach również mocne wzrosty - ok. godz. 17.00 indeksy DAX, FTSE i CAC zwyżkowały o odpowiednio: 1,4 proc., 1,1 proc. i 1,3 proc.

Zdaniem Bartosza Kuleszy, maklera z CDM Pekao, głównym segmentem GPW, który konsumuje wzrost popytu na polskie akcje są spółki z WIG 20. W jego opinii, popyt na polskie akcje wspierany jest przez złotego, który umacnia się do dolara, a także przez dobry sentyment względem rynków rozwiniętych.

Według Kuleszy, kolejnymi poziomami oporu dla WIG 20 są: 2.287 pkt. oraz 2.333 pkt.

"Warto zwrócić uwagę, że na niektórych spółkach - jak np. KGHM - została złamana długoterminowa linia trendu spadkowego" - powiedział.

W poniedziałek WIG 20 przełamał 50-sesyjną średnią kroczącą na poziomie 2.191 pkt. We wtorek indeks blue chipów zakończył sesję powyżej 100-sesyjnej średniej kroczącej (2.240 pkt).

Obroty na GPW wyniosły we wtorek 855 mln zł, z czego 688 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był KGHM (121 mln zł).

Wśród blue chipów wzrostom na zamknięciu przewodziły banki: Alior Bank i BZ WBK, których akcje zdrożały o odpowiednio o 4,6 i 4,5 proc. Mocno wzrosły notowania KGHM (+4,5 proc.), CCC (+4,1 proc.) oraz JSW (+3,3 proc.).

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej zwyżkowała wycena Banku Millennium (+6,1 proc.). WIG-Banki zyskał we wtorek 3,3 proc.

Kurs ABC Data wzrósł o 10,5 proc. Wycena spółki znajduje się 20 proc. poniżej szczytu z czerwca. Dystrybutor IT poinformował w poniedziałek wieczorem, że kontrola Urzędu Celno-Skarbowego w zakresie prawidłowości rozliczania VAT za II kwartał 2014 r. nie wykazała nieprawidłowości. Spółka dodała, że w ABC Data SA nie jest prowadzone żadne postępowanie kontrolne w zakresie VAT.

O 10,9 proc. zwyżkowała Trakcja.

"Myślę, że jest to szukanie dna na papierze, poszukiwanie okazji na mocno przecenionych spółkach. Krótkoterminowe perspektywy dla wyników sektora nie są obiecujące" - uważa Cezary Bernatek, analityk Haitong Banku.

Trakcja PRKiI podpisała ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 o łącznej wartości 481,2 mln zł netto - podała Trakcja w komunikacie we wtorek.

Qumak spadł o 28,6 proc. Euvic, główny akcjonariusz informatycznej spółki, zgłosił wniosek, by głosowanie nad uchwałami połączeniowymi obu grup odbyło się na NWZ 4 września, a nie, jak pierwotnie planowano, na ZWZ 24 lipca. Wniosek został złożony ze względu na konieczność wyjaśnienia kwestii wezwania Qumaka do zapłaty kar, zgłoszonego przez T-Mobile Polska. Od początku lipca notowania Qumak wzrosły o 32 proc.

Kurs notowanej na NewConnect spółki The Farm 51 osiągnął we wtorek historyczne maksimum wzrastając do 38 zł. Następnie zniżkował o kilkanaście procent do 28 zł i zakończył sesję 5-proc. spadkiem do 32,3 zł. Obroty na akcjach tej spółki wyniosły we wtorek 19 mln zł.

