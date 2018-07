Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,79 proc. do 25 241,94 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,48 proc. do 2820,40 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,01 proc. do 7840,77 pkt.

Po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych mocno zwyżkowały walory Alphabet (+2,8 proc.), Biogen (+5,1 proc.) United Technologies (+2,6 proc.) i Verizon (+0,8 proc.).

Alphabet, właściciel Google, o 22 proc. przebił oczekiwania zysku na akcję za II kw. Przychody firmy, które w 86 proc. pochodzą z reklam, również wyprzedziły szacunki rynkowe.

Zyskiwały również pozostałe spółki z grupy FAANG, czyli Amazon, Facebook (obie firmy podadzą wyniki w środę), Apple (raport w czwartek) czy Netflix. Akcje Facebooka są najdroższe w historii.

Zysk na akcję Biogen, firmy farmaceutycznej, w II kw. wyniósł aż 5,8 USD vs konsensus 5,19 USD. Spółka podwyższyła prognozy całorocznego skorygowanego zysku na akcję do 24,9-25,5 USD z 24,2-25,2 USD.

United Technologies, producent wyrobów dla przemysłu lotniczego, energetyki i budowlanki, wypracował w II kw. zysk na akcję 1,97 USD, 13 centów powyżej oczekiwań.

Spośród 1/5 spółek z S&P 500, które do wtorku podały wyniki, 90 proc. przebiło oczekiwania poziomu zysku. Szczególnie pozytywnie względem konsensusu wypadły sektory: technologiczny, finansowy i przemysł.

"Moje oczekiwania dotyczące wyników spółek w tym sezonie były wysokie i - do tej pory - okazują się one tak mocne jak zakładał rynek" - ocenia Randy Frederick, wiceszef ds. tradingu w Schwab Center for Financial Research.

"Wydaje się, że większość firm nie martwi się tak bardzo o wojny handlowe, jak robią to ekonomiści" - dodaje.

Z danych makro z amerykańskiej gospodarki inwestorzy poznali odczyty PMI za lipiec.

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 55,5 pkt. wobec 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu. Ekonomiści oczekiwali, że wskaźnik wyniesie 55,1 pkt.

Z kolei PMI w usługach wyniósł w bieżącym miesiącu 56,2 pkt. wobec 56,5 pkt. w poprzednim miesiącu i wobec konsensusu na poziomie 56,3 pkt.

PMI composite USA wyniósł natomiast 55,9 pkt. wobec 56,2 pkt. w poprzednim miesiącu.

Ponadto na rynek spłynęły też odczyt indeksu cen nieruchomości FHFA, który informuje o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA i który wyniósł w maju 0,2 proc. mdm. (vs konsensus 0,3 proc. mdm), a także odczyt wskaźnika aktywności wytwórczej Richmond Fed, który wyniósł w lipcu 20 pkt. Tu analitycy spodziewali się, że indeks spadnie do 18 pkt., wobec 21 pkt. w czerwcu. (PAP)