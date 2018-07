Orange Polska potwierdza całoroczny cel dla skorygowanego wyniku EBITDA



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Orange Polska potwierdza cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

„Po pierwszym półroczu, nasze bazowe trendy biznesowe są stabilne i zbieżne z naszymi oczekiwaniami. EBITDA za pierwsze półrocze stanowi nieco ponad połowę planu całorocznego. Potwierdzamy zatem cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15" – powiedział Nowohoński, cytowany w raporcie.

Po I-II kw. 2018 r. skorygowana EBITDA wyniosła 1383 mln zł według MSSF15 (1531 mln zł według MSSF18 wobec 1568 mln zł rok wcześniej).

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)