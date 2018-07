Medinice liczy na debiut na NC 'w ciągu kilku tygodni', celem rynek główny



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Medinice spodziewa się, że zadebiutuje na NewConnect w ciągu kilku tygodni, poinformował ISBnews prezes, współzałożyciel i główny akcjonariusz Medinice Sanjeev Choudhary. NewConnect traktuje jako etap przejściowy do wejścia na GPW.

„Opóźnienie procesu wejścia na rynek NewConnect wynika z tego, że musieliśmy konsolidować wyniki dwóch spółek zależnych. Obecnie czekamy na zatwierdzenie dokumentów przez giełdę. Spodziewamy się, że na małej giełdzie zadebiutujemy w ciągu kilku tygodni. NewConnect traktujemy jednak jako etap przejściowy. Naszym celem jest rynek główny warszawskiej giełdy" - powiedział ISBnews Choudhary.

Dodał, że spółka wkrótce rozpocznie wielośrodkowe badania kliniczne nad PacePress na grupie około 100 pacjentów.

„Nie są one konieczne,ponieważ jest to wyrób medyczny klasy I. Po pozytywnym zakończeniu badań wartość projektu znacząco wzrośnie w oczach potencjalnych partnerów. Nasz model biznesowy zakłada sprzedaż licencji na PacePress, nie chcemy samemu dystrybuować urządzenia" - wskazał prezes spółki.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów.

(ISBnews)