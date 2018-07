ZBP: W II kw. dokonano 1 043 prób wyłudzeń kredytów na kwotę 90,1 mln zł



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Wykorzystując cudzą tożsamość, w II kw. br. próbowano wyłudzić 1 043 kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł 2018 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 34. edycji raportu InfoDOK.

"Bardzo cieszy nas to, że rośnie świadomość Polaków w zakresie potrzeby zastrzegania dokumentów – cieszą wzrosty liczby zastrzeżeń i związana z tym mniejsza liczba prób wyłudzeń. Przestępcy wiedzą, że ryzyko tego typu przestępstwa znacząco wzrasta. Banki intensywnie pracują nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem – od lat jest to jeden z naszych priorytetów" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Baza Systemu 'Dokumenty Zastrzeżone' wzrosła o 37,2 tys. szt. i na koniec II kw. br. zawierała łącznie ponad 1,6 mln szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

"Coraz lepsze efekty prowadzonych przez nas kampanii to bardzo dobra wiadomość, jednak pamiętajmy, że problem jeszcze nie zniknął. Codziennie blokujemy kilkanaście prób wyłudzenia kredytu z wykorzystaniem cudzych danych tożsamości – przestępcy próbują wyłudzić w ten sposób średnio 1 mln zł dziennie" - dodał koordynator kampanii Grzegorz Kondek.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba zrobić natychmiast, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

(ISBnews)