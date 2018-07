Infoscan chce złożyć prospekt zw. z przejściem na GPW z NC w tym roku



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Infoscan chce złożyć prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z przejściem na rynek główny z NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews prezes Jacek Gnich.

„Celem spółki jest przygotowanie prospektu emisyjnego i złożenie go do Komisji Nadzoru Finansowego jeszcze w tym roku. Trudno jest oceniać i przewidywać ile może potrwać procedowanie prospektu, ale chcielibyśmy zadebiutować w pierwszym kwartale 2019 r. Nie planujemy emisji przy zmianie rynku notowań" – powiedział ISBnews Gnich.

Spółka rozpoczęła współpracę z pierwszym klinikami snu już na początku tego roku. W jej ramach przeprowadziła wewnętrzne testy urządzenia. Obecnie przygotowuje się we współpracy z Clayton Sleep Institute do badania porównawczego, w które zostaną zaangażowani najbardziej znani liderzy opinii w branży.

„Efektem tych badań mają być również publikacje naukowe i prezentacje na forum największych przedstawicieli branży diagnostyki zaburzeń snu w USA. Liczymy, że tego typu działania pozwolą na wypromowanie urządzenia w branży i przyspieszą proces komercjalizacji. W ramach rozmów czerwcowych liczymy na kolejne umowy i realizacji nowych pilotaży w najbliższych miesiącach" – wskazał prezes.

Rynek amerykański nie jest jedynym kierunkiem zagranicznym spółki. Infoscan w czerwcu podpisał umowę na realizację 9500 badań w regionie Azji Płd-Wsch.

„Pierwszym rynkiem, na których będziemy sprzedawać badania w tej części świata będą Filipiny. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania do wykonania pierwszych płatnych procedur. Po dopełnieniu kwestii formalnych, w sierpniu chcemy wysłać pierwsza partię urządzeń i na przełomie września i października zacząć przeprowadzać płatne badania" – zapowiedział Gnich.

Spółka na początku lipca otrzymała pytania od FDA dotyczących kilku obszarów wniosku (kwestie administracyjno –formalne, zagadnienia techniczne, oraz kwestia związane z ładowarką).

„Pozostajemy w ciągłym kontakcie z FDA, która umożliwiła spółce skorzystanie z procedury ścieżki konsultacji w celu udzielenia odpowiedzi w pełni satysfakcjonujących urząd. Nie widzimy żadnych zagrożeń dla pozytywnego sfinalizowania procesu certyfikacji. Obecnie intensywnie pracujemy nad przygotowaniem wyczerpujących odpowiedzi, które w naszej ocenie nie powinny rodzić dodatkowych pytań i pozwolić na zakończenie procesu. Biorąc pod uwagę procedury FDA, oczekujemy, że cały proces – uzyskanie certyfikacji – powinien zakończyć się w tym kwartale, ale trudno – ze względu na specyfikę procedowania - jest nam obecnie sprecyzować czy wydarzy się to w sierpniu czy też we wrześniu" – podsumował prezes Infoscan.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

