Bank Millennium zwiększył wartość programu emisji obligacji do 3 mld zł



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła zwiększenie wartości nominalnej trzeciego programu emisji obligacji banku o 1 mld zł do 3 mld zł lub równowartości tej kwoty w euro, USD, CHF, podał bank.

"Zwiększenie kwoty Programu, aktualnie wykorzystanego w kwocie 1 mld zł, umożliwi kolejne emisje obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, oraz emisje obligacji, które będą stanowiły zobowiązania, które mogą być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL)" - czytamy w komunikacie.

24 kwietnia 2015 r. rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła trzeci program emisji obligacji banku o wartości nominalnej nie wyższej niż 2 mld zł. Podano wówczas, że obligacje będą denominowane w PLN, EUR, USD lub CHF i emitowane od 1 lipca 2015 roku do 31 lipca 2020 r., zaś maksymalny okres zapadalności nie będzie dłuższy niż 10 lat.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)