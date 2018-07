Personel kabinowy irlandzkich tanich linii lotniczych Ryanair rozpoczął w środę dwudniowy strajk. W jego wyniku odwołano w Europie 600 lotów. Pracownicy chcą m.in., by w całej Europie umowy o pracę zawierano na podstawie prawa lokalnego, a nie irlandzkiego. Protestują pracownicy Ryanaira w Hiszpanii, Portugalii, Belgii i we Włoszech.

"Pasażerowie, których loty zostały odwołane, mają prawo do zwrotu kosztów biletów, zmiany lotu, jak również do zakwaterowania pod określonymi warunkami" - powiedział w środę na konferencji rzecznik KE Enrico Brivio.

Na Twitterze unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc przypomniała o tym, jakie prawa mają pasażerów w przypadku odwołanych lotów, zamieszczając link do strony KE, która to opisuje. Zgodnie z unijnym prawem, jeśli lot został odwołany, pasażer ma prawo do zwrotu kosztów, zmiany planu podróży, a także do uzyskania pomocy i odszkodowania.

Co najważniejsze, linie lotnicze muszą zapewnić wybór między zwrotem ceny biletu a zmianą trasy lotu do miejsca przeznaczenia. Mogą też zaproponować podróż w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, przy porównywalnych warunkach przewozu. To od pasażera zależy, jakiego wyboru dokona.

Jeśli linie lotnicze nie oferują wyboru i decydują jednostronnie o zwrocie pieniędzy, pasażer uprawniony jest do dodatkowego zwrotu różnicy ceny za nowy bilet (przy porównywalnych warunkach przewozu).

W niektórych przypadkach przewoźnik ma obowiązek wypłaty pasażerowi odszkodowania. W przypadku odwołania lotu na odległość do 1500 km wynosi ono 250 euro, powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkich innych lotów na odległość od 1500 do 3500 km - 400 euro, powyżej 3500 km - 600 euro.

Odszkodowanie przysługuje pasażerowi, jeżeli został poinformowany o odwołaniu lotu krócej niż 14 dni przed planowanym dniem odlotu. Linie lotnicze mają obowiązek wykazania, że poinformowały go osobiście o odwołaniu lotu, oraz podania daty, kiedy to zrobiły.

Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli pasażer został poinformowany w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym lotem o tym, że został on odwołany i zaproponowano mu zmianę planu podróży, która umożliwia mu wylot najpóźniej 2 godziny przed pierwotnie planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego w okresie krótszym niż 4 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu.

Nie otrzyma odszkodowania również, jeśli został poinformowany z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaproponowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 1 godzinę przed pierwotnie planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego w okresie krótszym niż 2 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu.

Jeżeli linie lotnicze zaproponowały zmianę planu podróży i do miejsca docelowego pasażer przybędzie z opóźnieniem 2-4 godzin, kwota odszkodowania może zostać pomniejszona o 50 proc.

Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli przewoźnik udowodni, że odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Nadzwyczajne okoliczności, jak informuje KE, to m.in. decyzje dotyczące zarządzania ruchem lotniczym, destabilizacja polityczna, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zagrożenia bezpieczeństwa.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu, opóźnienia lotu o 2 godziny względem planowanego czasu odlotu lub przybycia do miejsca docelowego z dużym opóźnieniem linie lotnicze muszą powiadomić na piśmie o zasadach dotyczących przyznania odszkodowania lub udzielenia pomocy.

Linie lotnicze powinny zaoferować również i zapewnić nieodpłatną pomoc osobie, która czeka na swój lot. Udzielana pomoc obejmuje m.in.: napoje, posiłki, zakwaterowanie (jeśli rezerwację przeniesiono na następny dzień), transport do miejsca zakwaterowania i z powrotem do portu lotniczego i dwie rozmowy telefoniczne. Linie powinny również w miarę możliwości zapewnić dostępność zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych i ich psów przewodników.

Jeśli nie zaoferowano pasażerowi pomocy i opłacił on np. swoje posiłki i napoje, linie lotnicze powinny zwrócić mu poniesione koszty, pod warunkiem że były one "niezbędne, odpowiednie i rozsądne". W tym celu pasażer powinien zachować wszystkie pokwitowania zapłaty. Prawo do uzyskania pomocy pasażer ma tak długo, jak długo musi czekać na zmianę planu podróży przy porównywalnych warunkach przewozu do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie.

W przypadku, gdy zdaniem pasażera linie nie wywiązały się z obowiązków w sytuacji odwołania lotu, pasażer może złożyć skargę bezpośrednio do linii, do odpowiedniego organu krajowego (w Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego) oraz skierować sprawę do sądu.