Ceny miedzi na LME rosną po szczycie Juncker-Trump

Źródło: PAP

Ceny miedzi na LME w dostawach 3-miesięcznych rosną o ok. 0,8 proc. do ok. 6.339 USD za tonę. Ceny zwyżkują na fali optymizmu po szczycie Donald Trump - Jean-Claude Juncker.