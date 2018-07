Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,70 proc. i wyniósł 25.418,61 pkt.

S&P 500 zyskał 0,91 proc. i wyniósł 2.846,07 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 1,17 proc., do 7.932,24 pkt.

Pod koniec sesji w centrum uwagi inwestorów znalazły się informacje, które podała telewizja CNBC. Zgodnie z nimi, prezydent USA Donald Trump, podczas spotkania z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, uzyskał ustępstwa od UE, które mają pozwolić na uniknięcie wojny handlowej.

Unia zgodziła się na zwiększenie importu amerykańskiej soi i obniżenie taryf w sektorze przemysłowym.

Na środę przypada kumulacja publikacji raportów kwartalnych dużych spółek.

Rynek rozczarowały wyniki i prognozy dużych spółek przemysłowych, które przewodzą spadkom.

Ok. 3 proc. taniały akcje Boeinga. Podstawowy zysk na akcję producenta m.in. samolotów wyprzedził oczekiwania (3,33 USD vs 3,27 USD), spółka podwyższyła także prognozy całorocznych przychodów.

Rynek negatywnie przyjął jednak odpis na ponad 400 mln USD z tytułu dodatkowych kosztów związanych z dostawą nowych powietrznych tankowców dla amerykańskiej armii.

Firma obniżyła również prognozy dla segmentu obronnego, co ciąży notowaniom spółek skoncentrowanych na sektorze obronnym - Northrop Gunmann tracił ok. 5 proc., Rayethon ok. 1 proc.

Kilka godzin przed rozmowami między USA a UE o możliwości zniesienia ceł na sektor motoryzacyjny, Fiat Chrysler oraz General Motors obniżyły cele finansowe na 2018 r.

GM podaje za powód dwukrotny wzrost kosztów materiałów, głównie z uwagi na droższą stal i aluminium, po wprowadzeniu przez USA ceł na oba metale w czerwcu.

Fiat ściął prognozy w obliczu słabszych wyników sprzedaży w Chinach. W środę zmarł były prezes spółki S. Marchionne, po gwałtownym pogorszeniu się stanu zdrowia w wyniku komplikacji pooperacyjnych w weekend.

Fiat tracił na NYSE ok. 11 proc. Kurs GM zniżkował ok. 8 proc., najmocniej od 2011 r.

Na 6-letnie minima spadła wycena AT&T. Operator telekomunikacyjny zdobył w ub. kwartale mniej klientów telefonii komórkowej od oczekiwań.

Ok. 2,5 proc. zwyżkowały walory Coca-Coli. Spółka potwierdziła prognozy wzrostu zysku porównywalnego w br. fiskalnym w przedziale 8-10 proc. i podała zgodne z oczekiwaniami wyniki (zysk 61 centów na akcję).

Po sesji raporty przedstawią m.in. Facebook, Ford, Visa, Qualcomm, PayPal.

Najlepiej radzące sobie spółki w USA w ostatnich trzech latach oferowały podobną stopę zwrotu co europejskie - wynika z wyliczeń Societe Generale (SG).

3-letnia, anualizowana stopa zwrotu z inwestycji w 10-proc. spółek o najwyższych dynamikach wzrostu w USA wyniosła w ostatnich trzech latach 42 proc., a w Europie 41 proc. - podało SG.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 6,15 mln baryłek do 414,94 mln - podał w środę po południu amerykański Departament Energii. To najniższe stany magazynowe od lutego 2015 r.

Dane wsparły wycenę surowca, który przejściowo oddał wzrosty po najnowszych doniesieniach o polityce celnej D. Trumpa.

Wycena Brent i WTI (kontrakty na IX) rośnie o 0,2-0,3 proc. do 73,5 USD i 68,7 USD. (PAP Biznes)