Oglądał pan mundial w naziemnym kanale TVP Sport w standardowej rozdzielczości?

Tak.

Ja też. Piłkę było widać.

Podobała mi się ta smuga za nią, pomagała śledzić akcję. A serio, nie sądzę, żeby ludzie na dłuższą metę chcieli oglądać sport w słabszej jakości obrazu. Ósmy multipleks jest szansą, by to zmienić. Tam kanał TVP Sport zmieści się w wysokiej rozdzielczości.

Umieszczając go na trzecim multipleksie, TVP ogłosiła, że gorsza jakość obrazu nie jest jej winą, „lecz brakiem zgody firmy Emitel na propozycję TVP”.

To nie wina Emitela. Czekaliśmy na rozpoczęcie negocjacji ponad dwa lata. Byliśmy przygotowani do nadawania TVP Sport HD z MUX-8. Zabrakło porozumienia z TVP.

Emitel jest operatorem wszystkich multipleksów telewizji naziemnej. Ńsemkę przygotowaliście latem 2016 r. W październiku zaczął tam nadawać pierwszy kanał, Zoom TV. Dołączyły Nowa TV, Metro i WP. Trzy z siedmiu slotów czekają na TVP. Jak się negocjuje z Jackiem Kurskim?

Ciężko. Pierwsze pismo z zaproszeniem do rozmów Emitel wysłał TVP już w lipcu 2015 r. W maju tego roku wreszcie usiedliśmy do stołu. Prezes Kurski ma dosyć kontrowersyjne podejście do biznesu. Negocjacje powinny opierać się na dialogu, dochodzeniu do kompromisu i nie odbywać się za pośrednictwem mediów i stawiania twardego ultimatum. Poza tym TVP ma wobec nas za duże oczekiwania, a jesteśmy de facto tylko operatorem technicznym multipleksu.

Na MUX-8 możecie więcej niż na pozostałych multipleksach. To wy, nie nadawcy, macie tu rezerwacje częstotliwości.

Nie mamy wpływu na ofertę programową, więc nie nazwałbym tego rolą aktywną.

Za częstotliwości płacicie, choć TVP ich nie używa?

Zgodnie z prawem musieliśmy zapłacić na rzecz Skarbu Państwa niemałą kwotę.

Ile?

Ok. 45 mln zł. Rezerwację częstotliwości mamy na 15 lat. Sporo zainwestowaliśmy w budowę sieci, bo MUX-8 jest nadawany w innym paśmie niż MUX1–3. Od dwóch lat tracimy, bo trzy kanały pozostają puste.

Tracicie czy wychodzicie na zero albo z małym zyskiem?

Biznesplan był przygotowany dla całego multipleksu, nie dla połowy. Nie mając pełnych przychodów, nie możemy zarobić. A decyzję o tym, by na MUX-8 umieścić TVP, podjęła KRRiT, zanim jeszcze UKE rozstrzygnęła konkurs na operatora multipleksu. Zresztą obok Emitela startowała w nim TVP, zajęła drugie miejsce. Był też Time.

I POT, czyli spółka Polsatu i TVN.

Tak. Wygraliśmy transparentny konkurs zorganizowany przez UKE, zbudowaliśmy nowoczesną sieć nadawczą.

Ile kosztowała?

Nie mogę ujawnić. Ale była to poważna inwestycja.

Jak długo będziecie ją amortyzować?

Kilkanaście lat. Niektórzy zastanawiają się, czy TVP naprawdę chce nadawać swoje programy na MUX-8.

Deklaruje, że tak. Tylko nie chce za to przepłacać.

Oferujemy TVP takie same warunki finansowe, jakie mają nadawcy komercyjni. Przed ogłoszeniem konkursu na MUX-8 TVP potwierdzała wolę zawarcia umowy z operatorem na warunkach nie gorszych niż uzyskane przez nadawców komercyjnych.

Którzy płaczą i płacą ok. 6 mln zł rocznie. A niektórzy przestali płacić, uznając, że rzeczywisty zasięg MUX-8 jest o połowę mniejszy od wykazywanego przez Emitel. Z Wirtualną Polską poszliście w tej sprawie do sądu.

My wywiązujemy się ze swoich zobowiązań umownych i za to oczekujemy ustalonego wynagrodzenia. Kontrakty były podpisywane po długich negocjacjach, zakładam, że nadawcy przeanalizowali tempo budowy zasięgu swoich programów.

Nie wiedzieli, że zasięg będzie tylko teoretyczny: będzie krążył gdzieś w eterze, ale ludzie nie będą mieli MUX-8 w swoich telewizorach.

To fałszywa i krzywdząca teza – od lipca zasięg to prawie 98 proc. populacji. Jednak na starcie wszyscy wiedzieli, że MUX-8 ma częściowo inną polaryzację, inne pasmo – i co to oznacza dla odbiorców.

Oznacza, że często trzeba mieć osobną antenę do MUX-8, bo ta do MUX1–3 nie wystarcza.

Założenie było takie, że multipleks ósmy będzie silnie promowany także przez nadawców, że będzie kampania edukacyjna, co trzeba zrobić, aby go odbierać. No i uruchomione miały być wszystkie kanały, łącznie z TVP, która ma największy potencjał pośród nadawców MUX-8. A co do badań: zgodziliśmy się na powszechnie stosowaną na świecie metodologię pomiaru zasięgu. I nie są to badania telemetryczne Nielsena, na które niektórzy teraz się powołują.

W tym, co się umownie nazywa zasięgiem technicznym, Nielsen podaje, ile osób faktycznie ma możliwość wybrać kanał z MUX-8 na pilocie.

Nie możemy odpowiadać za to, czy widzowie dysponują odpowiednim sprzętem. Nie mamy też wpływu na to, czy widz zainteresuje się danym kanałem. To zależy wyłącznie od oferty programowej. A wskaźnik pokrycia sygnałem MUX-8 nie różni się znacząco od innych multipleksów.

To w powietrzu. W telewizorze wynosi tylko 50 proc. Inni odbiorcy musieliby wezwać montera, żeby im ustawił antenę.

Zakup i instalacja odpowiedniej anteny to nie jest wielki problem. Zresztą Emitel od początku angażuje się w kampanie informacyjne, wspieramy instalatorów, działa infolinia dla widzów i aplikacja mobilna ułatwiająca ustawienie anteny. Jesteśmy też gotowi szeroko promować MUX-8 w mediach.

Była niedawno taka kampania.

Tak, zakończyła się przed mundialem, szkoda, że bez udziału TVP. Ciężar jej finansowania spoczywał również na nas. Tylko że ruszyła dopiero dwa lata po rozpoczęciu nadawania, bo wspólnie z pozostałymi nadawcami czekaliśmy na TVP i nikt nie przypuszczał, że będzie to trwało tak długo.

Czekając na Godota, przegapiliście idealną szansę wypromowania MUX-8 kanałem TVP Sport w czasie mundialu. Kibice na pewno postaraliby się o anteny.

Nie z naszej winy. Byliśmy zdeterminowani, żeby się porozumieć z TVP. Tam, gdzie mogliśmy – choćby w kwestiach technicznych – szliśmy szybko na kompromis. Niestety, nie udało się. Ale ja nadal jestem dobrej myśli. W ubiegłym tygodniu złożyliśmy TVP nową propozycję.

Zeszliście z ceny?

Nie mogę zdradzić szczegółów. Ale myślę, że to ciekawa oferta, kolejny raz wyciągamy rękę w kierunku TVP.

A nie jest tak, że bardziej tracicie pieniądze na pustych miejscach niż na udostępnieniu ich za opłatą uzależnioną od zasięgu Nielsena, czyli ponad połowę obecnej ceny?

Nasza perspektywa jest długoterminowa. Tracimy od dwóch lat przez to, że TVP nie weszła na MUX-8, ale nie możemy sobie pozwolić na straty przez 15 lat. Emitel ma amerykańskiego właściciela...

To wiemy wszyscy z TVP Info. Gdy w grudniu 2016 r. nie można było oglądać orędzia premier Beaty Szydło, na czerwonym pasku szło, że dostawcą sygnału jest „amerykańska firma Emitel”.

Mam nadzieję, że to nie był zarzut, iż Emitel należy do inwestora z USA. To była skomplikowana awaria, a nie celowe działanie – prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie.

Dla Amerykanów to, co się teraz dzieje z MUX-8, jest niezrozumiałe. Zgodzili się na tę inwestycję przy pewnych założeniach, w tym że na multipleksie będą kanały TVP, których chciał regulator. Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na ryzyko prowadzenia biznesu w danym kraju. Stabilność regulacyjna to kluczowy czynnik w decyzjach dotyczących inwestycji w Polsce. Takie przypadki jak nasz są obserwowane przez potencjalnych inwestorów.

Wszystkie wiązki Emitela

Multipleks to wiązka kanałów telewizyjnych emitowanych naziemnie. Obecnie działają cztery ogólnopolskie, bezpłatne dla widzów multipleksy. Na MUX-1 są kanały stacji komercyjnych i TVP ABC, MUX-2 przyznano Polsatowi, TVN i TV Puls, a MUX-3 w całości telewizji publicznej. MUX-8 zaczął działać kilka lat później i przeznaczono go dla nadawców komercyjnych i TVP. Anteny ustawione na odbiór MUX1–3 nie wszędzie łapią sygnał MUX-8. Operatorem wszystkich multipleksów jest Emitel.

>>> Polecamy: TVP zarobiła na piłkarskich MŚ w Rosji 10 mln zł netto