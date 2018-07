"Zarząd spółki Polwax przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wyników osiągniętych przez spółkę w pierwszym półroczu 2018 r.:

1. przychody ze sprzedaży netto wyniosły 98,4 mln zł

2. EBITDA wyniosła 7,2 mln zł

3. zysk netto wyniósł 3,8 mln zł co stanowi spadek o 2,7 mln zł tj 41,7% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.



Są to wstępne szacunki wybranych nieaudytowanych wyników spółki i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany 6 września 2018 r., podano także.



Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r.



(ISBnews)