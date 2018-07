PlayWay objął większościowe udziały w podwyższonym kapitale Atomic Jelly



Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - PlayWay objął większościowe udziały w podwyższonym kapitale producenta gier Atomic Jelly, podała spółka.

"Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Atomic Jelly, spółki należącej do grupy kapitałowej PlayWay, podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Atomic Jelly z kwoty 25 000 zł do kwoty 200 000 zł poprzez emisję 700 szt. nowych udziałów, poinformował PlayWay.

Nowe udziały zostaną objęte przez obecnych wspólników tj. spółkę, 7 osób fizycznych oraz przez nowego wspólnika za łączną kwotę 337 tys. zł.

"Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS udziały w kapitale zakładowym Atomic Jelly będą przedstawiać się w następujący sposób:

a) spółka – 65 %;

b) obecni wspólnicy – 20%;

c) nowy wspólnik – 15%" - czytamy w komunikacie.

Atomic Jelly należy do grupy kapitałowej PlayWay od 2016 r. Przed dokonaniem ww. podwyższenia PlayWay posiadał 80% udziałów w kapitale zakładowym Atomic Jelly, podano również.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)