Carbon Studio liczy na wejście na NewConnect w I kw. 2019 r.



Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Carbon Studio, gliwicki deweloper gier i aplikacji w wirtualnej rzeczywistości (VR), zakłada wejście na NewConnect w I kw. 2019r., poinformował ISBnews prezes Błażej Szaflik.

„Jesteśmy po dwóch rundach finansowania na łącznie 1,3 mln zł. Kolejny etap to droga na NewConnect. Liczymy że wejdziemy na małą giełdę w I kw. 2019 r. Jeszcze jesteśmy przed decyzją, czy upublicznienie odbędzie się z emisją akcji" - powiedział ISBnews Szaflik.

Plany wydawnicze spółki zakładają w IV kwartale wydanie rozszerzonej edycji gry The Wizards na PSVR, co - jak wskazał prezes - potwierdzi kompetencje spółki w portowaniu gier na platformy VR. Spółka planuje wydanie kolejnego tytułu na przełomie roku.

Kierunki rozwoju Carbon Studio przewidują m.in. kilka premier „najwyższej jakości" gier VR rocznie, wydanie m.in. jednego tytułu AAA na VR, pozyskiwanie tytułów w ramach działalności produkcyjnej i wydawniczej, stworzenie rozpoznawalnej marki na rynku VR, wejście na rynki azjatyckie, umocnienie pozycji na wybranych rynkach USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy i Ameryki Południowej.

Spółka pozyskała łącznie od inwestorów 1,3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszy dynamiczny rozwój firmy, w tym na wkład własny do wartego 2 mln zł projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez spółkę, w ramach programu GameINN. Studio pracuje nad narzędziem, które pozwoli na dowolne projektowanie interakcji gracza z otaczającym go wirtualnym światem, w ramach formuły VR.

Carbon Studio działa na rynku od 2015 roku. Model biznesowy spółki zakłada tworzenie gier i aplikacji w dynamicznie rozwijającej się technologii VR. Pierwszy projekt studia – Alice VR – był zarazem pierwszą grą w historii wirtualnej rzeczywistości, w której można było chodzić po ścianach i suficie. Sprzedaż gry w poszczególnych krajach odpowiadała popularności gogli VR – najwięcej odbiorców znalazła w USA oraz Niemczech.

Przyjęta do 2020 roku strategia spółki, zakłada stworzenie minimum jednego tytułu growego AAA na VR, dalszy rozwój technologii oraz rozszerzenie działalności na rynek azjatycki.

Technologie VR coraz mocniej odnajdują się w biznesie – według analityków, rynek ten czeka dalszy dynamiczny rozwój. Szacuje się, że do 2020 roku jego wartość wyniesie 143,5 mld USD, a globalny rynek gier VR będzie rósł w najbliższych trzech latach w tempie 67% średniorocznie.

