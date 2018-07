Ardanowski zapewnił, że rząd jest przygotowany również finansowo do pomocy rolnikom dotkniętym skutkami suszy. "Lada moment zakończą się szacunki" - podkreślił na antenie Polsat News.

Minister dodał, że na razie nie może powiedzieć jakie będą starty wynikające z tegorocznej suszy, dopóki nie trafią do niego protokoły od wojewodów. "Miały być do soboty, ale jeszcze niektóre gminy przeciągają, doszacowują" - wyjaśnił. Wskazał jednak, że suszą dotkniętych będzie ok. 2 mln ha upraw.

Szef resortu rolnictwa zapewnił, że odpowiednie rozporządzenie, które uruchomi pomoc dla rolników, również w formie dopłat jest już gotowe. Poinformował, że powinno być ono rozpatrzone przez rząd w przyszłym tygodniu.

Minister niedawno informował, że z danych 1890 komisji szacujących starty w uprawach wynika, że dotkniętych suszą jest ponad 91 tys. gospodarstw rolnych.

Obowiązujące przepisy pozwalają na uruchomienie pomocy dla rolników w formie umorzenia np. składki do KRUS czy składki podatku rolnego, ulgi w zapłacie czynszu dzierżawnego za ziemię, prolongat zaciągniętych zobowiązań. Istnieje też możliwość uzyskania niskooprocentowanego kredytu na wznowienie produkcji przez rolników. A w gospodarstwach, gdzie straty w poszczególnych uprawach wynoszą ponad 70 proc., jest możliwość udzielenia wprost pomocy z budżetu. (PAP)

autor: Michał Boroń