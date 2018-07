Murapol wprowadził do sprzedaży 336 lokali w III etapie Nowej Przędzalni w Łodzi



Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Murapol wprowadził do oferty 336 lokali w ramach III etapu inwestycji Murapol Nowa Przędzalnia w Łodzi, podała spółka.

"Kolejne mieszkania trafiły do oferty flagowego łódzkiego projektu nieruchomościowego Grupy Murapol, Murapol Nowa Przędzalnia, realizowanego na terenie dawnej fabryki włókienniczej przy ul. Wróblewskiego. W ramach trzeciego etapu inwestycji zostało udostępnionych 336 lokali o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej ponad 15 tys. m2, które powstaną w czterech 7-kondygnacyjnych budynkach z garażami podziemnymi. Obecnie grupa jest w trakcie realizacji 4 budynków w ramach dwóch pierwszych etapów inwestycji, która docelowo obejmie 18 obiektów z ponad 1,8 tys. mieszkań" - czytamy w komunikacie.

W ofercie III etapu inwestycji przy ul. Wróblewskiego dostępne są kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe o powierzchni od 25 do 60 m2, podano także.

"Wprowadzone dotychczas do oferty dwa pierwsze etapy inwestycji Murapol Nowa Przędzalnia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi, czego wyrazem było tempo wyprzedaży dostępnych w nich mieszkań. W zaoferowanym w bieżącym roku II etapie projektu, po trzech miesiącach od momentu startu sprzedaży, pozostała już tylko niespełna 1/3 oferty. Jednak o trafności podjętej decyzji biznesowej dot. wejścia na łódzki rynek mieszkaniowy świadczy nie tylko zauważalnie rosnący popyt na lokale mieszkalne, ale także systematyczny wzrost naszych cen transakcyjnych, który pozwala nam konsekwentnie zwiększać marżowość łódzkich projektów. To pokazuje potencjał tego rynku i determinuje nas do dalszego umacniania pozycji rynkowej na nim" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)