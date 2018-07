AmRest Opco SAS, AmRest Leasing SAS i AmRest Estate SAS (kupujący) podpisały umowę ramową z KFC France SAS i NOVO BL (sprzedający) na zakup 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim, podał AmRest. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 33,3 mln euro.>>>>

Przychody Grupy AmRest wyniosły 364 mln euro w II kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 23,6% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 26,1%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Artifex Mundi określił cenę emisyjną jednej akcji serii D w wysokości 7,5 zł, zaś liczba zaoferowanych akcji wynosi 1 397 000 sztuk, podała spółka. >>>>

Fabryki Mebli "Forte" miały 258 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2018 r. wobec 243 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., 23,2 mln zł EBIT w porównaniu do 17,3 mln zł i 34,6 mln zł EBITDA wobec 23,7 mln zł, co oznacza wzrost rentowności EBIDTA z 9,6% do 13,4% w II kw., podała spółka, prezentując wstępne dane.>>>>

Paweł Musiał zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Eurocash ze skutkiem na dzień 31 lipca 2018 roku, podała spółka. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. >>>>



>>> Zobacz też rekomendacje

Unibep zawarł z Animex Foods K3 aneks do umowy o roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu" w miejscowości Koryta w woj. łódzkim, mocą którego rozszerzono zakres współpracy, a w konsekwencji zwiększeniu uległo wynagrodzenie Unibepu z ok. 16,4 mln zł netto do ok. 22,9 mln zł netto, podała spółka.>>>>

Murapol wprowadził do oferty 336 lokali w ramach III etapu inwestycji Murapol Nowa Przędzalnia w Łodzi, podała spółka. >>>>

Zarząd Libetu zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w tym badaniu możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej , podała spółka.>>>>

Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap 1B Psary zachodnie – Podetap 1 i 2". Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej, podała spółka.>>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisze dziś wewnątrzgrupową umowę o zarządzaniu rynkiem mocy, poinformował prezes Henryk Baranowski. Do certyfikacji zgłoszone zostały wszystkie istniejące jednostki grupy i planowane jednostki w Opolu, Turowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. W planach jest także kolejny blok gazowy. >>>>