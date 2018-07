Koniec lipca, choć na większości upływa pod znakiem obniżek cen benzyny i oleju napędowego, to nie będzie okresem szczególnie korzystnym dla kierowców. Średnie ceny w kraju spadły o 1 grosz na litrze, mimo, że na niektórych stacjach obniżki sięgały jeszcze 5 – 8 gr/l. Dynamiczne zmiany na rynku hurtowym spowodowały że skala podwyżek cen w tym tygodniu, zwłaszcza w przypadku benzyn, zniwelowała wcześniejsze obniżki odnotowane na rynku hurtowym i w konsekwencji na części stacji zaobserwowaliśmy pierwsze podwyżki cen, na razie niewielkie 2 – 4 gr/l. Poziom realizowanej marży detalicznej oraz spodziewane podwyżki cen na rynku hurtowym, wskazują, że w najbliższym czasie musimy zapomnieć o obniżkach na stacjach.



To już półmetek wakacji. Do tej pory ceny benzyny 95 pozostawały w przedziale 5,02- 5,12 zł/l, a oleju napędowego 4,97 – 5,09 zł/l. jest szansa na zbliżone poziomy także w II miesiącu wakacji.



Najgorzej sytuacja wygląda na rynku LPG. Od początku wakacji ceny wzrosły o 28 gr/l. Kolejne dni powinny przynieść wyhamowanie podwyżek cen LPG na stacjach, powoli stabilizuje się bowiem sytuacja na rynku hurtowym.



Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 26-07-2018 ukształtowały się na następującym poziomie:

benzyna bezołowiowa 95 – 5,08 zł/l (-1 gr/l),

benzyna bezołowiowa 98 - 5,38 zł/l (-1 gr/l),

olej napędowy – 5,01 zł/l (-1 gr/l),

autogaz – 2,37 zł/l (+4 gr/l).



Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 27-07-2018 w Orlenie: Eurosuper 95 – 4098 PLN/1000l (wzrost o 114 PLN/1000l w porównaniu do cen z 20-07-2018), Superplus 98 – 4354 PLN/1000l (wzrost o 111 PLN/1000l), olej napędowy 4018 PLN/1000 l (wzrost o 66 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2726 PLN/1000 l (wzrost o 51 PLN/1000l).



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 27-07-2018 w Lotosie: Eurosuper 95 –4096 PLN/1000l (wzrost o 112 PLN/1000l w porównaniu do cen z 20-07-2018), Superplus 98 – 4353 PLN/1000l (wzrost o 109 PLN/1000l), olej napędowy 4015 PLN/1000 l (wzrost o 65 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2724 PLN/1000 l (wzrost o 50 PLN/1000l).



Ceny ropy naftowej Brent rozpoczęły tydzień wzrostami w rejon 74,50 USD/bbl i kończą na podobnym poziomie. Chwilowym wsparciem dla rynku okazała się ponownie geopolityka i wzajemna wymiana gróźb między prezydentem USA a przywódcami Iranu. Duchowny przywódca Iranu w ślad za słowami irańskiego prezydenta zagroził, że jeśli jego kraj nie będzie w stanie sprzedać swojej ropy to również żaden inny w regionie. Bezpośrednio przełożyło się to na spekulacje odnośnie możliwości blokady przez Iran Cieśniny Hormuz przez którą przepływa ropa naftowa z Arabii Saudyjskiej, Iranu, Iraku, Kuwejtu, Bahrajnu, Kataru i ZEA.



Wzrost produkcji ropy naftowej przez kraje OPEC i Rosję wraz z rekordowym poziomem produkcji ropy w USA w dalszym ciągu będzie ograniczał potencjał do wzrostu cen ropy naftowej. Obecnie silne poziomy oporów znajdują się w rejonie 75,50 USD/bbl , który powinien stanowić skuteczną barierę dla dalszych wzrostów cen ropy naftowej.



Tymczasem w kontekście polityki USA wobec Iranu, Turcja zapowiedziała już, że nie zastosuje się do przestrzegania sankcji wobec Iranu tzn. nie ograniczy zakupów irańskiej ropy, które stanowią blisko połowę tureckiego importu. W 2017 roku Turcja była czwartym po Chinach, Indiach i Korei Pd. największym odbiorcą ropy irańskiej z udziałem w eksporcie sięgającym 9%.



W tym tygodniu DOE poinformował o spadku zapasów ropy w USA o 6,15 mln bbl, podczas gdy oczekiwano spadku o ok. 3 mln bbl. Spadły jednocześnie zapasy benzyn o 2,30 mln bbl oraz destylatów o 0,1mln bbl.



>>> Polecamy: Węglowa dziura rośnie. Będziemy marznąć zimą?