Echo ma ostateczną umowę sprzedaży biurowca w Łodzi na rzecz EPP za 19 mln euro



Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Echo Investment i EPP zawarły ostateczną umowę sprzedaży II etapu kompleksu biurowego Symetris Business Park w Łodzi. Wartość transakcji to 19 mln euro, podało Echo.

"Symetris Business Park jest świetnie wynajętym kompleksem biurowym i cieszy się dużym zainteresowaniem firm z dynamicznie rozwijającej się branży usług wspólnych. Dzisiejsza transakcja to dowód na skuteczność naszej strategii rentownego wzrostu, która zakłada ścisłą współpracę z renomowanymi i sprawdzonymi partnerami, jak EPP, oraz sprzedaż inwestycji w krótkim czasie po zakończeniu budowy oraz wynajęciu. Wierzymy w potencjał Łodzi, dlatego szykujemy się do rozpoczęcia tutaj kolejnych inwestycji, które jeszcze podniosą atrakcyjność tego miasta dla sektora usług wspólnych" - powiedział prezes Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

Sprzedany budynek o powierzchni 9 700 m2 jest w 94% wynajęty takim firmom, jak Philips Polska i Office Bistro. Po zamknięciu transakcji EPP stało się właścicielem całego kompleksu Symetris Business Park zlokalizowanego przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Transakcję dotyczącą pierwszego etapu zamknięto w grudniu ubiegłego roku, przypomniano.

"Udane przejęcie pozwala EPP na włączenie do swojego portfela obu etapów kompleksu, co sprawi, że cały projekt będzie jeszcze bardziej atrakcyjny z punktu widzenia rynku inwestycyjnego.Transakcja jest dla nas dobrą okazją, o dużym potencjale zysku, jednak nie planujemy jej jako inwestycji długoterminowej. Zgodnie z naszą strategią zamierzamy koncentrować się na nieruchomościach handlowych" - powiedział prezes EPP Hadley Dean.

Echo Investment jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz podmiotem dominującym grupy Echo, prowadzącej działalność w zakresie usług deweloperskich (budowa nieruchomości o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym), sprzedaży lub wynajmu powierzchni w takich nieruchomościach oraz obrotem nieruchomościami.

(ISBnews)