WIG 20 na zamknięciu spadł o 0,60 proc. do 2.290,77 pkt., zaś w całym tygodniu indeks zwyżkował o 4,9 proc. Przez pięć poprzednich sesji WIG 20 nieprzerwanie szedł w górę, zyskując 7,4 proc.

mWIG 40 spadł w piątek o 0,04 proc. do 4.318,24 pkt., a WIG stracił 0,37 proc. do 59.650,51 pkt. Z głównych indeksów jedynie sWIG 80 wzrósł - o 0,75 proc. do 12.980,07 pkt. - przedłużając serię zwyżek do sześciu sesji.

Obroty w piątek wyniosły około 550 mln zł, z czego 353 mln zł na spółkach z WIG 20. W czwartek, kiedy WIG 20 zyskał blisko 2 proc., obroty sięgnęły 955 mln zł.

"Bardzo dobrze radzi sobie w ostatnich dniach warszawski parkiet, a w szczególności notowane na nim największe spółki. (...) Biorąc pod uwagę siłę ostatnich wzrostów na GPW należy jednak oczekiwać odreagowywania spadkowego w najbliższym czasie. O tym, czy ostatnia siła naszego rynku utrzyma się, zadecyduje zainteresowanie inwestorów zagranicznych" - napisano w raporcie Raiffeisen Bank Polska.

"Stosunkowo niewielkie obroty na rodzimym rynku mogą mieć istotny wpływ na notowania. O tym, iż to właśnie inwestorzy zagraniczni będą ważni świadczy to, że mWIG 40 oraz sWIG 80 w znacznie mniejszym stopniu wzrastały w ostatnich dniach. Zarówno notowania w Warszawie jak i na innych parkietach w dużym stopniu będą pod wpływem toczącego się sezonu wyników za II kwartał" - dodano.

WIG wzrósł w tym tygodniu o 4,1 proc., a mWIG 40 i sWIG 80 poszły w górę o 2,4 proc.

Wśród spółek z WIG 20 najmocniej spadły akcje Eurocashu (o 4,6 proc.), który w czwartek po sesji poinformował o rezygnacji Pawła Musiała, członka zarządu odpowiedzialnego za biznes detaliczny w grupie. Spółka zaznaczyła w komunikacie, że rezygnacja ta nie wpłynie na zmianę strategii grupy, która zakłada rozwój sieci detalicznej w oparciu o sklepy własne oraz franczyzowe.

PGNiG spadło o 0,9 proc. Spółka szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA w II kwartale 2018 roku wzrosła do 1.627 mln zł, o 16 proc. rdr. Był to wynik o 7 proc. wyższy od konsensusu.

PGE poszła w dół o 1,2 proc. Szacunkowa EBITDA grupy w II kwartale wyniosła 1,36 mld zł i była niższa rdr o 9 proc. EBITDA powtarzalna, po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, spadła o 1 proc. rdr do 1,475 mld zł. Tymczasem analitycy spodziewali się w tym okresie 1,55 mld zł EBITDA, a wyniki PGE oceniają neutralnie.

Zwyżkom w indeksie przewodził CD Projekt (o 1,5 proc.), którego kurs trzeci raz z rzędu ustanowił rekord. Akcje producenta gier poszły w górę w tym tygodniu o 6,4 proc., a w lipcu o 34,5 proc.

Na szerokim rynku wyróżniało się Forte, którego kurs poszedł w górę o 19,5 proc.

Szacunkowa EBITDA grupy Forte w drugim kwartale 2018 roku wzrosła o 46 proc. rdr do 34,6 mln zł. Wynik był o 35 proc. wyższy od konsensusu. Analitycy oceniają, że Forte powinno utrzymać wysoką dynamikę wzrostu wyników w kolejnych kwartałach.

AmRest spadł o 3 proc. Przychody grupy wstępnie wyniosły w II kwartale 2018 r. 364 mln euro i były o 23,6 proc. wyższe rdr. W komentarzach do wyników analitycy negatywnie ocenili pogorszenie efektywności sprzedaży, czyli wskaźnika przychodów na restaurację.

Grupa poinformowała także w czwartek wieczorem o umowie przejęcia Tele Pizza Poland za 8 mln euro, a w piątek rano o porozumieniu ws. akwizycji 15 restauracji KFC we Francji za ok. 33,3 mln euro. W środę AmRest ogłosił, że planuje przejęcie działającej w Europie Zachodniej sieci Sushi Shop Group, za ok. 240 mln euro, a analitycy ocenili wówczas, że ze względu na napięty bilans spółki finansowanie tej akwizycji może wymagać emisji akcji.

W sWIG 80 najmocniej wzrosła Trakcja (o 10,4 proc.) przy obrotach blisko 9,5 mln zł. Notowania budowlanej spółki od dołka z 16 lipca poszły w górę o 57 proc., jednak wciąż znajdują się o 46 proc. niżej niż na koniec ubiegłego roku. (PAP Biznes)