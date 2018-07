"Zwołałem was tu dziś przede wszystkim po to, by przed wami i przed całym narodem Grecji wziąć na siebie pełną odpowiedzialność polityczną za tę tragedię" - powiedział szef rządu w wystąpieniu transmitowanym przez grecką telewizję.

Jedną z przyczyn pożarów było m.in. nielegalne budowanie domów, na co - podkreślił - poprzednie rządy od wielu lat dawały przyzwolenie. Zapowiedział, że podejmie wszelkie niezbędne działania, by zmienić ten stan rzeczy i jednocześnie pomóc mieszkańcom tych budynków.

Cipras dodał, że istnieją przesłanki wskazujące, że pożary były dziełem podpalaczy. "Przez całe lato musimy się mieć na baczności" - powiedział, wskazując, że podpalacze mogą uderzyć ponownie.

W czwartek minister ds. porządku publicznego Nikos Toskas poinformował, że analiza obrazu satelitarnego i wyniki inspekcji lokalnych sugerują, że ogień, który w poniedziałek wybuchł w krótkim czasie w wielu miejscach, najprawdopodobniej został spowodowany podpaleniami.

W piątek nadal trwała identyfikacja ofiar. W wyznaczonej kostnicy w Atenach od ich bliskich pobierane były próbki DNA. Według policji analiza pobranego materiału zajmie co najmniej kilka dni i dopiero wtedy będzie można z większą dokładnością wypowiedzieć się na temat liczby ofiar śmiertelnych.

Z blisko 3,1 tys. sprawdzonych dotąd przez służby domów na terenach, które ucierpiały z powodu ognia, blisko połowę uznano za nienadającą się do dalszego mieszkania - przekazał rząd grecki.

Z powodu pożarów w Grecji ogłoszono stan wyjątkowy i trzydniową żałobę narodową, która zakończyła się w czwartek.

Grecja jest obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch jednym z krajów śródziemnomorskich, w których wydłużyły się w ostatnich dziesięcioleciach okresy suszy i wysokich temperatur, co szczególnie sprzyja pożarom lasów.

Tegoroczne pożary w Grecji należą najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku. (PAP)

akl/ kar/