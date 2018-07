"Spółka aktualnie prowadzi prywatną emisje akcji o wartości ok. 10 mln zł, a po jej zamknięciu zamierza złożyć wniosek o przeniesienie notowań na GPW. Pierwsze notowanie na dużym parkiecie jest możliwe na przełomie roku 2018/2019" - powiedział ISBnews Zdanowski.



Ponadto Summa Linguae jest głównym inwestorem spółki Exfluency, która - jak wskazuje prezes Summa Linguae - jest pierwszą w branży LSP (language service providers) spółką, oferująca platformę typu marketplace do sprzedaży i kupna zasobów językowych (np. tłumaczeń, pamięci tłumaczeniowych), opartą na technologii blockchain.



"Platforma jest w fazie budowy. W przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań (np. tłumaczeń maszynowych powszechnie oferowanych przez popularne portale), Exfluency nie będzie miała dostępu do danych, ani nie będzie ich przetwarzała, a to użytkownicy będą zawierali transakcje w modelu peer-to-peer. Społeczność Exfluency będzie właścicielem danych i dzięki platformie będzie mogła sprzedawać je dowolną ilość razy bezpośrednim odbiorcom. Samoregulujące się środowisko użytkowników będzie stało na straży jakości oferowanych tłumaczeń a nadrzędnym celem platformy jest połączenie setek tysięcy lingwistów, organizacji i firm i umożliwienie im zawieranie transakcji kupna i sprzedaży już raz przetłumaczonych segmentów tekstu: - powiedział CEO i założyciel Summa Linguae.



Exfluency ma odpowiadać na zapotrzebowanie na szybki i tani dostęp do usług tłumaczeniowych.



"Wszystko dzieje się w oparciu o technologię blockchain i jest bezpieczne. Exfluency ma stworzyć marketplace, charakteryzujący się przede wszystkim jak największą transparentnością i bezpieczeństwem. Budowa takiego produktu wymaga nakładów finansowych, które spółka Exfluency planuje pozyskać emitując i oferując własną kryptowalutę (ICO) o wartości ok. 30 mln USD. Kryptowaluta będzie oparta na blockchainie Ethereum. Rozpoczynamy przedsprzedaż (presale), a soft cap zakładamy na 7 mln USD. Tworząc Exfluency chcemy wejść w czwarty etap globalizacji - zniesienie barier dla komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej" - podsumował Zdanowski.



Summa Linguae zadebiutowała na rynku NewConnect w maju 2015 roku.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews)