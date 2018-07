Biuro Prasowe PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. poinformowało w poniedziałek w komunikacie, że PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni "stawia na modernizację zakładu (...) żeby podnieść efektywność produkcyjną Spółki". Inwestycje mają też poprawić jakość prac realizowanych w stoczni. "Pierwszy etap programu modernizacyjnego PGZ Stoczni Wojennej jest wart ok. 50 mln zł" - podano.

Celem uruchomionych „szeregu projektów inwestycyjnych w infrastrukturę przemysłową” jest zwiększenie mocy produkcyjnych stoczni "do poziomu, który umożliwi jej powrót na pozycję lidera produkcji stoczniowej dla Marynarki Wojennej RP i liczącego się kooperanta europejskich koncernów zbrojeniowych". „Wartość już podętych działań inwestycyjnych wynosi kilkadziesiąt milionów złotych” – czytamy w komunikacie.

Poinformowano, że w halach produkcyjnych w stoczni zmodernizowano już oświetlenie, zakupiono wózki widłowe, wózki akumulatorowe oraz automaty spawalnicze. Jeszcze w tym roku, do stoczni mają trafić nowe spawarki inwertorowe. „W najbliższym czasie planowany jest również zakup maszyn do obróbki mechanicznej, giętarki do rur sterowanej numerycznie oraz zakup dźwigu samochodowego o udźwigu do 50 ton” – wymieniono w komunikacie.

Program inwestycyjny zakładu obejmuje także modernizację podnośnika okrętów oraz systemu automatycznego sterowania jego pracą. „Zaplanowana jest również modernizacja technologii produkcji kadłubowej poprzez zakup dwóch nowych stanowisk do rozkroju blach, stanowiska do obróbki profili, nowej maszyny do gięcia blach, a także instalacja zrobotyzowanej linii do spawania sekcji kadłuba” – podaje biuro prasowe.

Planowane jest też utworzenie własnego laboratorium testów zintegrowanych systemów łączności, zaprojektowanych i wykonanych przez Stocznię Wojenną. Na realizację tego celu stocznia planuje pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. PGZ Stocznia Wojenna modernizuje też żurawie stoczniowe oraz urządzenia dźwignicowe. Trwają również prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i warsztatowych.

„Dzięki zrealizowanym inwestycjom park maszynowy Stoczni Wojennej w wybranych obszarach osiągnie poziom światowy” – ocenia cytowany w komunikacie Karol Świtała, szef działu produkcji PGZ Stoczni Wojennej.

Stocznia zamierza sprzedać część swoich terenów, które nie są wystarczająco wykorzystywane, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczyć na budowę nowych hal warsztatowych oraz zakup urządzeń.

„Dzięki modernizacji infrastruktury przemysłowej stocznia stanie się bardziej wydajna. Inwestycje są także okazją do modyfikacji i unowocześnienia zarządzania produkcją oraz pracami remontowo-konserwacyjnymi” – zauważa Świtała.

Zwraca uwagę, że „nowe maszyny i urządzenia stoczniowe rozszerzają także kompetencje stoczni, dzięki czemu zyskuje ona szersze możliwości kooperacji z podmiotami zewnętrznymi”. Świtała zauważa, że „robotyzacja i automatyzacja pewnych procesów pozwala na przesunięcie części pracowników do innych zadań, co z kolei przekłada się na lepsze wykorzystanie czasu pracy”.

PGZ Stocznia Wojenna prowadzi obecnie nabór nowych pracowników. Spółka szuka spawaczy, monterów, elektromonterów, elektryków, malarzy, elektroników, automatyków a także technologów i projektantów. W połowie lipca spółka poinformowała, że chce w ciągu najbliższych kilku miesięcy zatrudnić ok. 150 nowych pracowników. „Stocznia otwiera drzwi również przed młodymi ludźmi i chce ich włączyć w pracę na rzecz bezpieczeństwa Polski” – mówił wówczas cytowany w komunikacie Konrad Konefał, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej.

Spółka zapewnia, że „oferuje pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie na poziomie rynkowym oraz stabilne zatrudnienie”. Aktualne oferty zatrudnienia w PGZ Stoczni Wojennej można znaleźć na stronie internetowej www.pgzsw.pl w zakładce „Kariera”.

W połowie lipca spółka informowała, że na terenie PGZ Stoczni Wojennej obecnie realizowanych jest pięć projektów stoczniowych o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. Wśród nich są m.in. dokończenie prac produkcyjnych związanych z okrętem patrolowym ORP „Ślązak” oraz remonty i prace serwisowe przy czterech innych okrętach Marynarki Wojennej RP (fregata rakietowa „Generał Kazimierz Pułaski”, okręt ratowniczy ORP „Piast”, trałowiec ORP „Śniardwy” oraz okręt transportowo-minowy ORP „Lublin”). Ponadto, stocznia od stycznia buduje okręt wywiadowczy dla Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji.

Była Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni (obecnie PGZ Stocznia Wojenna - PAP) jest w Polskiej Grupie Zbrojeniowej od grudnia 2017 roku. Kontrolę operacyjną nad stocznia PGZ sprawuje od 1 stycznia 2018 r. Wcześniej, od 2011 r. Stocznia MW była w stanie upadłości.

Polska Grupa Zbrojeniowa skupia ponad 60 spółek branży zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. Roczne przychody Grupy to około 5 mld zł. Do PGZ należy też Stocznia Remontowa Nauta, która na swojej stronie podaje, że "jest w pełni wyposażona do wykonywania najbardziej zaawansowanych napraw statków i konwersji oraz produkcji nowych statków i konstrukcji okrętowych. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska