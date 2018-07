"Rynek biurowy przekroczył 10 mln m2 powierzchni biurowej. Regiony są tu szczególnie aktywne. W pierwszym półroczu deweloperzy dostarczyli w głównych ośrodkach biznesowych 36% więcej nowoczesnej powierzchni niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym tylko Wrocławiu podaż przekroczyła 1 mln m2. Zdecydowana większość nowych obiektów powstaje także w Krakowie i Trójmieście. To właśnie ta trójka odpowiada za 70% wolumenu realizowanej nowej podaży, ale wzrost aktywności deweloperów widać w całej Polsce" - powiedział analityk rynku JLL Łukasz Dziedzic, cytowany w komunikacie.



Całkowity popyt w I półroczu 2018 na rynku biurowym w Polsce wyniósł 686 500 m2, z czego za blisko 40% odpowiadają główne rynki poza Warszawą. W I połowie roku ukończono 430 000 m2 nowych biur, z czego 256 100 m2 poza stolicą. W całej Polsce w budowie jest 1,8 mln m2, podano także.



"Polskie miasta dynamicznie się rozwijają, a sektor nieruchomości komercyjnych stanowi istotny element tej zmiany. Korzyści wynikające z tworzenia nowych przestrzeni miejskich stają się coraz ważniejsze dla deweloperów chcących mieć wpływ na proces rozbudowy i ewolucji miasta. Niektóre nowe projekty, w szczególności te wielofunkcyjne, przyczyniają się do ożywienia danego obszaru. Do takich inwestycji należą np. Monopolis w Łodzi, Nowy Rynek w Poznaniu czy Unity Centre w Krakowie. Działania deweloperów i władz miasta pobudzają rozwój danego terenu, dzięki czemu staje się atrakcyjny dla firm, jak również odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności. Zmiana w podejściu do nowych projektów spowodowana jest również rosnącą świadomością i wymaganiami najemców oraz konkurencją pomiędzy deweloperami" - powiedział dyrektor ds rynków regionalnych JLL Karol Patynowski, cytowany w komunikacie.



Trzy największe projekty biurowe oddane do użytku w I poł. były zlokalizowane poza Warszawą tj.Olivia Star w Trójmieście - wieża biurowa oraz najwyższy budynek w północnej, Polsce (45 700 m2), Sagittarius Business House we Wrocławiu (24 900 m2) i krakowski High 5ive - budynki 1 i 2 (20 600 m2). Kolejnymi projektami przekazanymi w ręce najemców były warszawskie Proximo II (20 000 m2) oraz O3 Business Campus III w Krakowie (19 200 m2).

W Polsce niewynajęte jest ok. 10,2% istniejących zasobów biurowych.



Poziom pustostanów w Warszawie wyniósł 11,1%, a poza nią 9,3%. Największy odsetek pustostanów Polsce występuje w Lublinie (19,7%), a najniższy w Trójmieście (6,7%).



"W centrum Warszawy stawki najmu wynoszą obecnie 17,0 - 23,0 euro / m2 / miesiąc, a poza nim - 11,0 - 15,0 euro / m2 / miesiąc. Poza stolicą, najwyższe czynsze transakcyjne notują Kraków (13,5 - 14,6 euro / m2 / miesiąc), Wrocław (13,7 - 14,5 euro / m2 / miesiąc) i Poznań (13,6 - 14,5 euro / m2 / miesiąc), natomiast najniższe charakteryzują Lublin (10,5 - 11,5 / m2 / miesiąc)" - podsumowano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Ponad połowa pracowników Google’a jest zatrudniona na śmieciówkach? Nie wszystkim należą się bajkowe benefity