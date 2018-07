Przebudowa pl. na Rozdrożu to część projektu "Dostępniejsza Trasa Łazienkowska", w ramach którego stołeczne władze chcą udostępnić osobom z ograniczoną mobilnością jedenaście węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej na trasie. Wyższe krawężniki, umożliwiające łatwiejsze wsiadanie do komunikacji miejskiej, windy, pochylnie i naziemne przejścia dla pieszych - to niektóre elementy, wchodzące w przewidywane prace modernizacyjne.

"Zaczynamy od placu na Rozdrożu, bo to mocno skomunikowane miejsce - codziennie przesiadają się tu setki tysięcy ludzi" - zauważyła w rozmowie z PAP rzeczniczka ZDM Karolina Gałecka. Jak dodała, "niestety, to miejsce nie jest przyjazne osobom z niepełnosprawnościami i to się musi zmienić".

W związku z planowaną przebudową w maju odbyły się konsultacje społeczne. "Wzięło w nich udział ponad sto osób, wiele propozycji zgłoszono też drogą elektroniczną" - podkreśliła Gałecka. Okoliczni mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę na przystanki autobusowe i dostęp do nich: mają zostać poszerzone i zyskać więcej ławek, a wiaty i schody do przystanków na Trasie Łazienkowskiej mają zostać przebudowane. Zdaniem mieszkańców, w okolicy brakuje także toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z dziećmi.

Podczas konsultacji dyskutowano także o drogach dla rowerów, które są przy pl. na Rozdrożu. Zdaniem mieszkańców powinny być lepiej oznakowane, a ruch na nich powinien zostać zwolniony. Zaapelowano także m.in. o zwiększenie liczby jednośladów na stacji Veturilo.

Ważnym elementem na pl. na Rozdrożu okazała się mała architektura. Osoby biorące udział w konsultacjach społecznych zwróciły uwagę na brak koszy na śmieci, zbyt małą liczbę ławek oraz niedostateczne oświetlenie okolicy. Padły także propozycje wyremontowania i zagospodarowania przejść podziemnych, a także wzbogacenie przestrzeni podziemnej w bary, kafejki z możliwością zorganizowania ogródka przy wyjściu. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na kłopotliwe dla osób z ograniczoną mobilnością przejścia podziemne. Postulowali o wyznaczenie przejście naziemnego na wysokości ul. Koszykowej.

Gałecka podkreśliła, że wszystkie opinie mieszkańców są brane pod uwagę i obecnie konsultowane z projektantami inwestycji. Po przygotowaniu szczegółowego, docelowego projektu, zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę przebudowy. Planowo prace miałyby ruszyć w 2019 roku.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk