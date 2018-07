Ministerstwo Energii zaproponuje projekt odpowiednich zmian legislacyjnych, wprowadzających 100 proc. obligo z wyłączeniem energii wytworzonej w kogeneracji i w OZE - poinformował resort.

Minister energii zwróci się natomiast do marszałka Sejmu, by ten projekt mógł być rozpatrzony już na najbliższym posiedzeniu Sejmu we wrześniu - zaznaczyło ME.

„Ceny dla gospodarstw domowych w tym roku nie ulegną zmianie, gdyż na ich wysokość wpływ ma średnioroczna wartość z ubiegłego roku, nie zaś jej chwilowe skoki na giełdzie. Mam nadzieję, że zwiększenie obliga giełdowego ustabilizuje ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz zapobiegnie nieuzasadnionym ich wzrostom w 2019 r.” - podkreślił Tchórzewski.

Jednocześnie minister zwrócił się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 sierpnia 2018 r. obrót energią prowadziły „wyłącznie na najbardziej konkurencyjnych i transparentnych zasadach, czyli w oparciu o rynek giełdowy”.

Obligo, czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem giełdy wynosi w br. 30 proc. W 2017 r. był na poziomie 15 proc.

Ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w ciągu ostatnich miesięcy znacząco wzrosły. Dotyczy to m.in. kontraktów terminowych na 2019 r.

