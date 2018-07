Bloober Team: Wydanie gry 'The Padre' planowane na jesień br.



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Feardemic - spółka zależna Bloober Team - planuje wydanie gry "The Padre" (znanej pod roboczym tytułem "Mansion") jesienią br., a kampanię promocyjną rozpocznie w sierpniu, podał Bloober Team.

"Zarząd spółki Bloober Team [...] powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o ukończeniu przez dewelopera - spółkę Shotgun with Glitters LLC z siedzibą w Tallahassee prac nad grą pt. 'The Padre' w wersji na komputery stacjonarne" - czytamy w komunikacie.

Obecnie deweloper prowadzi prace dostosowawcze mające za zadanie umożliwić równoczesne wydanie gry na wszystkich zapowiedzianych platformach.

"Feardemic sp. z o.o. planuje wydanie gry jesienią tego roku. Kampania promocyjna rozpocznie się w sierpniu tego roku' - czytamy dalej.

Na początku kwietnia br. Bloober Team podał, że jego spółka zależna Feardemic będzie wydawcą niezapowiedzianego wcześniej horroru o nazwie kodowej "Mansion". Zapowiedziano wówczas, że gra trafi na komputery PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch w III kw. 2018 r.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)