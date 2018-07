Vivid Games: 'Gravity Rider' zadebiutuje we wrześniu br.



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Gra "Gravity Rider" zadebiutuje na początku września - pojawi się niemal jednocześnie w sklepach Apple App Store i Google Play, podał Vivid Games. To trzecia premiera developera w tym roku.

"Tytuł to owoc naszej współpracy ze studiem Fontes. Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę w trybie solo oraz 4-osobowy, asynchroniczny tryb online. 'Gravity Rider' oferuje ponad 100 zróżnicowanych, ręcznie przygotowanych tras opartych na dopracowanej fizyce, na których można rywalizować za pomocą 10 pojazdów. Tytuł spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem graczy, którzy chętnie i na długo angażują się w grę" – powiedział Product Owner "Gravity Rider" Wojciech Mazur, cytowany w komunikacie.

Dystrybuowany od miesiąca na platformie iOS i od dwóch tygodni na platformie Android "Mayhem Combat" dzięki premierowym kampaniom promocyjnym został pobrany przez 0,7 mln użytkowników. W najbliższym czasie w grze pojawi się wiele nowości, m.in. nowy tryb rozgrywki "Survival Tower", nowa grywalna postać znana z "Real Boxing" - Ilya Petrukhin, nowa arena oraz więcej bonusów w trakcie rozgrywki, podano również.

"Space Pioneer" do tej pory trafił do 1,5 mln graczy, których oceny pozostają na bardzo wysokim poziomie. Już 2 sierpnia ukaże się pierwsza duża aktualizacja zawierająca klasyfikację rankingową, tygodniowe turnieje, system rang, nowy tryb time-attack oraz kolejną duża porcję broni i wyposażenia.

"Pracujemy intensywnie nad rozwojem projektów, działania te przynoszą wymierne rezultaty w postaci rosnących metryk. Przygotowujemy się do premiery 'Gravity Rider', a także prowadzimy działania w zakresie rozwoju portfolio o kolejne tytuły" - podsumował prezes Remigiusz Kościelny.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)