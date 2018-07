"Chcemy, by udział polskich produktów w sprzedaży na stacjach Orlenu wzrósł do 60 proc. z ok. 50 proc. obecnie. Rozmawiamy także z naszymi partnerami w Czechach i Niemczech, by także tam coraz mocniej promować polskie produkty" - powiedział Obajtek dziennikarzom.

PKN Orlen ogłosił dziś, że startuje z kampanią PolskieSoki, w ramach której - jak podkreśla koncern - nie tylko odpowiada na oczekiwania konsumentów, ale wspiera też polskich sadowników

"Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia jakie sieć detaliczna PKN Orlen ma dla polskiej gospodarki. Dlatego wspieramy polskich sadowników poprzez zwiększenie dostępności i promocje ich produktów na naszych stacjach. W ciągu roku chcemy zwiększyć sprzedaż polskich soków o 150 proc." - powiedział prezes podczas konferencji prasowej.

Obajtek przypomniał też, że trwa także proces fuzji z Grupą Lotos, który zakończy się w połowie przyszłego roku. Wówczas do obecnie posiadanych ok. 2700 stacji dojdzie kolejnych kilkaset, co dodatkowo wzmocni siłę promocji polskich marek i zasięg akcji.

"Transakcja przejęcia Lotosu przebiega zgodnie z planem, rozmawiamy z KNF i chcemy ją dopiąć w I połowie 2019 r. Dopiero później rozpoczniemy pozostałe procesy związane ze spółkami w Grupie, w tym rebranding, co chcemy zamknąć do końca 2019 r." - wskazał prezes.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.