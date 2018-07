Katowicki Węgiel to spółka należąca do Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) - górniczej firmy, która ponad rok temu przekazała swoje kopalnie do PGG, pozostając jedynie z nieprodukcyjnym majątkiem. Jego częścią jest m.in. 100 proc. udziałów w Katowickim Węglu. O tym, że ostatecznie trafią one nie do Tauronu Wydobycie, a do PGG, poinformował we wtorek PAP wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

"Trwała dyskusja, czy Katowicki Węgiel powinien trafić do grupy Węglokoks, spółki Tauron Wydobycie czy PGG. Podjęliśmy decyzję, że kierunkiem będzie Polska Grupa Górnicza, której zarząd widzi sens posiadania takiego podmiotu. Stąd, choć transakcja z Tauronem była prawie na ostatniej prostej, uznaliśmy, że będzie korzystniejsze, jeżeli właścicielem Katowickiego Węgla zostanie PGG" - powiedział PAP Tobiszowski.

Dodał, że resort energii rozważa obecnie przekazanie spółki Katowicki Węgiel do PGG nie poprzez sprzedaż (jak miało to mieć miejsce w przypadku Tauronu), ale w formie podwyższenia kapitału Grupy. W ocenie wiceministra, przekazanie spółki do PGG powinno nastąpić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Istniejąca od ponad 20 lat firma Katowicki Węgiel zajmowała się sprzedażą węgla z kopalń KHW na rynku krajowym, jest też wytwórcą poszukiwanego na rynku tzw. ekogroszku dla indywidualnych odbiorców - posiada zakład przeróbki i wzbogacania węgla Juliusz w Sosnowcu oraz linie do paczkowania i paletyzowania ekogroszku. Oferuje też mieszanki węgla i posiada własne składy opałowe. Kapitał zakładowy tej spółki to 2 mln zł.

W ocenie wiceministra, przejęcie Katowickiego Węgla przez PGG wzmocni ofertę grupy m.in. w zakresie wysokiej jakości węgla ekologicznego, chętnie kupowanego do ogrzewania domów przez indywidualnych odbiorców.

Jak poinformował prezes PGG Tomasz Rogala, w ostatnich latach PGG znacząco zwiększyła produkcję wysokojakościowych węgli, w tym najbardziej poszukiwanych na rynku tzw. ekogroszków - z 0,2 mln ton w 2015 r. do ponad 1,3 mln ton obecnie. Wiąże się to ze zmianami w zakresie norm ochrony powietrza i rosnącym zapotrzebowaniem użytkowników automatycznych kotłów. Jak mówił Rogala, istotną wartością dla PGG będzie przejęcie należącego do Katowickiego Węgla zakład przeróbki i wzbogacania węgla.