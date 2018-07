"Mamy już ponad 300 lokalizacji w całej Polsce, na których chcemy budować w ramach programu Mieszkanie plus. Obliczyliśmy, że na tych gruntach będziemy mogli wybudować ponad 100 tys. mieszkań na wynajem oraz z opcją dojścia do własności" - powiedział Soboń.

Mówił, że są przewidywane zarówno projekty na budowę kilkudziesięciu mieszkań, jak i na kilka tys. mieszkań. "Jesteśmy w stanie powiedzieć, że wiemy konkretnie, gdzie powstanie to 100 tys. mieszkań, jesteśmy przygotowani do tego, aby ten projekt zrealizować" - podkreślił.

Dodał, że "na tę chwilę kwota planowanych inwestycji sięga blisko 25 mld zł". "Nie są to pieniądze z budżetu państwa, tylko są to pieniądze inwestycyjne, pochodzące od inwestorów budujących te mieszkania" - podkreślił.

Zdaniem Sobonia proponowane rozwiązania nie były jeszcze nigdy wykorzystywane w Polsce. "Są to kompleksowe rozwiązania na dużej przestrzeni. Te osiedla będą spełniały wszystkie funkcje. Nie budujemy tylko kilku bloków, ale we współpracy z samorządami zapewniamy całą infrastrukturę, tereny rekreacyjne oraz przedszkola i szkoły" - mówił.

Te tereny - wyjaśnił - pochodzą od samorządów, inwestorów oraz od spółek Skarbu Państwa. Są także działki, które posiadają już plan zagospodarowanie przestrzennego, na innych występujemy o "warunki zabudowy", a ostatnie wymagają specustawy mieszkaniowej.

Soboń podkreślił, że kluczowym partnerem w programie Mieszkanie plus są samorządy. "To one określają swoje potrzeby mieszkaniowe, podpisują umowy z inwestorami, ustalają kryteria naboru mieszkań i podpisują umowy o finasowanie dopłat z BGK" - przypomniał.

"Każda inwestycja jest +szyta na miarę+ - nie sprzedajemy gotowych produktów, tylko budujemy mieszkania w oparciu o indywidualne potrzeby gmin i ich mieszkańców" - podkreślił.

"Za nami zmiany legislacyjne - czekamy na podpis prezydenta pod specustawą mieszkaniową oraz ustawą o dopłatach do czynszów. Będziemy proponować jeszcze zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości" - mówił Soboń, dodając, że zmiany w KZN będą miały na celu usprawnienie procesu realizacji inwestycji, w szczególności na gruntach należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podkreślił, że program Mieszkanie plus przechodzi w decydującą fazę realizacji. "Zaczynamy przygotowywać dokumentacje pod kolejne osiedla, tak by Polska od 2019 roku była wielkim placem budowy mieszkań" - powiedział wiceszef MIiR.

"W tym tygodniu planujemy zawrzeć umowę na kompletną dokumentację projektową na ul. Karczunkowskiej w Warszawie. Na 15-ha działce ma powstać 2 tys. 700 mieszkań" - poinformował.

Przypomniał, że koncepcję urbanistyczną opracowały dwie pracownie architektoniczne wyłonione w konkursie na modelowe osiedle – 22Architekci i AMC - Andrzej M. Chołdzyński.

Na działce przy ul. Karczunkowskiej zaprojektowano 19 budynków mieszkalnych, w których znajdą się powierzchnie przeznaczone na szeroka ofertę handlowo-usługową. Projekt przewiduje wydzielenie działki w centralnej części osiedla przeznaczonej na realizację budynku szkoły podstawowej z przedszkolem, boiskiem i innymi terenami rekreacji. Publiczna placówka ma powstać przy współpracy z warszawskim samorządem, który wspiera realizację inwestycji.

"Zbliżamy się do realizacji tej inwestycji" - podkreślił wiceminister. "Spodziewam się, że do końca tego roku, każdego tygodnia będziemy informować o kolejnych lokalizacjach, w których będą uruchamiane konkursy w Mieszkaniu plus" - powiedział.

Dodał, że z kolei w Krakowie, również w tym tygodniu, zostanie rozstrzygnięty konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną osiedla Spacerowa na Klinach. "To jest 18-hektarowa działka położona w rejonie ulic: Spacerowej, Komuny Paryskiej, bpa A. Małysiaka. Na osiedlu może powstać ponad 1 tys. mieszkań" - mówił.

Program Mieszkanie plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, która ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają, m.in. Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni.

Klucze do pierwszych lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus wręczano w Jarocinie. Także do mieszkań w Białej Podlaskiej wprowadziły się już rodziny.

W Białej Podlaskiej za najem 40-metrowego mieszkania lokatorzy zapłacą ok. 650 zł, a 51-metrowego – ok. 800 zł. Za zużycie mediów każda rodzina będzie rozliczała się indywidualnie. Najemcy będą mogli otrzymać także dopłaty do czynszu dzięki ustawie, która obecnie czeka na podpis prezydenta. Koszt budowy metra kwadratowego mieszkania wyniósł 1860 zł netto. BGKN przeznaczył na tę inwestycję 20 mln zł. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Anna Mackiewicz