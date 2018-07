Ministerstwo Energii poinformowało w poniedziałek, że we wrześniu skieruje do Sejmu odpowiednią zmianę ustawową i liczy, że od października wytwórców będzie już obowiązywał obowiązek sprzedaży 100 proc. wytworzonej energii elektrycznej oraz jej zakupu poprzez rynek giełdowy. Nie będzie to dotyczyć jedynie energii z kogeneracji i OZE. Obecnie obligo wynosi 30 proc., w 2017 było to 15 proc.

Jednocześnie minister energii zaapelował do przedsiębiorstw energetycznych, by od 1 sierpnia br. dokonywały transakcji wyłącznie za pomocą giełdy. Cztery największe spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa zapowiedziały już, że się do tego apelu dostosują.

"Zasadniczym celem jest przejrzystość rynku. Moim zdaniem transakcje pozaparkietowe (OTC) na rynku energii nie powinny mieć miejsca. Wpływ giełdowego rynku energii na życie gospodarcze i sytuację obywateli jest tak duży, że nie możemy pozwolić funkcjonować mu w sposób nieprzejrzysty" - powiedział minister.

Odnosząc się do eliminacji transakcji OTC Tchórzewski zauważył, że obecnie pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować energią między podmiotami wewnątrz swojej struktury. "Czyli znaczna część energii już na starcie omija w ten sposób główny rynek giełdowy. W efekcie to co jest na giełdzie, nie do końca odzwierciedla rzeczywistość" - podkreślił. Zaznaczył, że działania takie są zgodne z prawem, ale "sam fakt niewiedzy, na jakich zasadach podpisywane są kontrakty pozagiełdowe wywołuje sporo dyskusji i może rodzić jakiegoś podejrzenia".

Minister Tchórzewski poinformował również, że w poniedziałek doszło do spotkania ME, UOKiK, URE i KNF w kwestii dodatkowej regulacji rynku. "Uważam, że jeżeli wprowadzamy całą energię na giełdę, to trzeba ten rynek dodatkowo przygotować" - wyjaśnił. Jak dodał, Ministerstwo Energii zwróciło się do KNF, aby rozważyła przyjęcie propozycji wprowadzenia działań zmierzających do ograniczenia wahań notowań.

Tchórzewski jednocześnie zaznaczył, że prawo nie działa wstecz i jeżeli ktoś ma podpisane umowy długoterminowe poza parkietem, to energia z nich nie będzie objęta obligiem, chyba że zapisy tych umów taki scenariusz uwzględniają. "Ale w naszej ocenie poza takimi kontraktami, na rynku jest dość energii, by wolumeny notowań na giełdzie wzrosły wielokrotnie, co zapewni odpowiednią płynność rynku. Dodatkowo po wygaśnięciu umów pozaparkietowych już cała energia elektryczna będzie sprzedawana na giełdzie" - podkreślił.

Minister energii wskazał też, że niewielki wolumen energii na rynku giełdowym powoduje, że znacznie łatwiej ten rynek rozchwiać. "Przy małym wolumenie stosunkowo niewielkie transakcje mogą kształtować trendy. Zwrócił też uwagę, że te chwilowe skoki cen energii elektrycznej najbardziej odczuły przedsiębiorstwa energochłonne. Po podwyższeniu obliga rynek energii elektrycznej będzie bardziej płynny i przewidywalny. Nie powinno też dochodzić do nieuzasadnionych wzrostów cen energii elektrycznej" - podkreślił.

„Jeszcze raz podkreślam, że bieżące ceny energii elektrycznej na giełdzie nie mają żadnego wpływu na rachunki gospodarstw domowych i w najbliższych miesiącach nie ulegną zmianie” – dodał Tchórzewski.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski

edytor: Anna Mackiewicz