Jak informuje urząd, udział transportu śródlądowego w przewozach ładunków ogółem w latach 2000-2017 zmalał z 0,8 proc. do 0,3 proc.

GUS poinformował, że długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2017 r. utrzymała się na poziomie podobnym jak w roku poprzednim i wyniosła 3654 km, z czego 2417 km stanowiły uregulowane rzeki żeglowne, 644 km – skanalizowane odcinki rzek, 335 km – kanały, a 259 km – jeziora żeglowne.

Jednocześnie wymagania stawiane drogom o znaczeniu międzynarodowym1 (klasy IV i V) w 2017 r. spełniało w Polsce 5,9 proc. długości dróg wodnych (214 km). Pozostałą sieć dróg wodnych tworzą drogi o znaczeniu regionalnym (klasy I, II i III).

W Polsce w 2017 r. liczba pchaczy oraz holowników stanowiących tabor holowniczy żeglugi śródlądowej wzrosła o 5 szt. i wyniosła 219 szt. W skali roku zmniejszyła się natomiast o 2 szt. liczba barek z własnym napędem (do 89 szt.) oraz barek bez własnego napędu (barki do pchania) – o 7 szt. (do 509 szt.).

Z kolei tabor pasażerski powiększył się w ubiegłym roku o 7 szt. i wyniósł 117 szt.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski