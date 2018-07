Oferty Famuru warte 124 mln zł wybrane w przetargu PGG na dzierżawę kombajnów



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Oferty Famuru, warte łącznie 124,58 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w postępowaniu pn. "Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - dostawy planowane do realizacji do końca 2019 roku", podała spółka.

"Zarząd Famur S.A. powziął informację o wyborze najkorzystniejszych ofert, w tym oferty emitenta, dokonanym w dniu 30 lipca 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, pt. "Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - dostawy planowane do realizacji do końca 2019 roku", organizowanego przez Polską Grupę Górniczą. Wybór oferty emitenta dotyczył zadań nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10, tj. w sumie 7 zadań spośród łącznie ogłoszonych 11 zadań" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, łączna, maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie wskazanych powyżej zadań może wynieść 124 589 100 zł netto.

"Okres dzierżawy każdego kombajnu chodnikowego ma wynosić maksymalnie 1 095 dni kalendarzowych.Emitent informuje, że pozostali uczestnicy postępowania przetargowego mogą złożyć odwołania od wyboru oferty Famur w terminie przewidzianym przepisami prawa. Emitent poinformuje o zawarciu stosownej umowy w odrębnym raporcie bieżącym" - czytamy także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach. 29 grudnia 2017 r. PGG sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną.

