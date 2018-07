Armia syryjska odzyskała pełną kontrolę nad muhafazą Dera

Źródło: PAP

Armia syryjska (SAA) odbiła we wtorek ostatnie miejscowości okupowane dotąd przez Państwo Islamskie (IS) w muhafazie Dera. Część bojowników IS została ewakuowana do pustynnej enklawy we wschodniej Syrii. W zamian IS ma uwolnić porwane Druzyjki.