Źródło: PAP

Poparcie dla rządzącej w Rosji partii Jedna Rosja spadło od początku roku o 16 punktów procentowych i wynosi ok. 37 proc. - wynika z sondażu przeprowadzonego przez zbliżony do władz ośrodek WCIOM. Jest to najniższy wskaźnik poparcia dla tej partii od 2011 roku.