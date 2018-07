W komunikacie przesłanym PAP resort spraw zagranicznych poinformował, że we wtorek minister Czaputowicz spotkał się w Warszawie z sześcioma amerykańskimi kongresmenami. Delegacji kongresmenów przewodniczył szef podkomisji ds. środków budżetowych na działania Departamentu Stanu oraz operacji zagranicznych, republikanin Hal Rogers.

"Dyskusja poświęcona była sytuacji bezpieczeństwa na obszarze transatlantyckim i w naszym regionie. Minister i jego goście omówili także perspektywy współpracy polsko-amerykańskiej, w tym w zakresie wdrożenia decyzji NATO o wzmocnieniu zdolności odstraszania Sojuszu oraz rozszerzenia obecności sił amerykańskich w Polsce" - czytamy w komunikacie MSZ.

"Poruszono także kwestie gospodarcze oraz sprawy bezpieczeństwa energetycznego i potrzebę zwiększenia dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych na obszarze Europy i naszego regionu. Rozmowa dotyczyła m.in. inicjatyw służących poprawie równowagi energetycznej, również poprzez eksport LNG do Europy" - dodał resort.

W komunikacie MSZ podkreśliło, że Polska oraz USA podobnie oceniają kwestię dywersyfikacji i "nadmiernego uzależnienia Europy od dostaw gazu z Rosji" i zgadzają się, że powinno się przeciwdziałać takim projektom jak Nord Stream 2.

"W trakcie spotkania szef polskiego MSZ zwrócił szczególną uwagę na problematykę włączenia Polski do Visa Waiver Program. Zaapelował do kongresmenów o poparcie tej inicjatywy w Kongresie USA" - poinformował resort.

Visa Waiver Program to program rządu Stanów Zjednoczonych, który pozwala obywatelom poszczególnych państw podróżować do tego kraju w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności uzyskania wizy. Spośród państw UE do programu nie zostały włączone jeszcze jedynie Polska, Rumunia, Bułgaria, Cypr i Chorwacja.

Wymogiem, który musi spełnić państwo ubiegające się o przystąpienie do programu jest m. in. wskaźnik liczby odmów wydania wizy do Stanów Zjednoczonych, który nie może przekroczyć 3 proc. spośród wszystkich złożonych wniosków. Dotyczy to amerykańskiego roku budżetowego: od 1 października do 30 września. W 2017 r. wskaźnik odmów dla obywateli polskich ubiegających się o wizy do USA wyniósł 5,9 proc.

