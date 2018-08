FinAi udostępni na swojej platformie ofertę Novum Finance z Grupy Kruk



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Grupa Kruk i FinAi rozpoczęły współpracę, której celem jest udostępnienie na platformie FinAi oferty Novum Finance - marki pożyczek należącej do Grupy Kruk, podał FinAi.

"Nowoczesne rozwiązania zastosowane przez FinAi będą wspierały sprzedaż produktów kredytowych Novum Finance w kanałach cyfrowych zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi. Uzupełnieniem współpracy biznesowej firm są działania związane z edukacją finansową konsumentów. W ich rezultacie powstaje poradnik poświęcony budowaniu dobrej historii kredytowej skierowany do osób, którym nie udało się uzyskać kredytu bankowego lub pożyczki" - czytamy w komunikacie.

Platforma stworzona przez polski fintech zapewnia klientom dostęp do realnych ofert banków, pozwala na wygodny wybór kredytu oraz na podpisanie umowy z wybraną instytucją, bez konieczności wizyty w oddziale czy wysyłania umowy kurierem. Z myślą o osobach, które nie otrzymają ofert kredytowych od banków obecnych na platformie, wprowadzono opcję "koła ratunkowego", umożliwiającą wnioskowanie o pożyczkę w Novum Finance, podano w materiale.

"Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii na lata 2015-2019 i rozwijamy nowe linie biznesowe. Jedną z nich jest sprzedaż produktów kredytowych za pośrednictwem naszej marki Novum Finance. Zdajemy sobie sprawę, że jest to branża szalenie konkurencyjna, dlatego stawiamy na produkty fintechowe. Krokiem w tym kierunku jest współpraca z FinAi. Wierzę, że dostęp do innowacyjnych rozwiązań pomoże nam zwiększyć efektywność i w perspektywie najbliższych lat w pełni wykorzystać potencjał biznesowy Grupy Kruk na rynku sprzedaży kredytów" - powiedziała kierownik działu rozwoju e-commerce w Grupie Kruk Marta Adamczak, cytowana w komunikacie.

"W czerwcu uruchomiliśmy pierwszą, niezależną platformą kredytową, dzięki której wybór i wzięcie kredytu bankowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta jest możliwe całkowicie online. Wierzę, że nasza współpraca przyniesie wiele korzyści obu stronom, jak również klientom, którzy w sytuacji nieotrzymania ofert ze strony banków, uzyskają dostęp do wysokiej jakości produktów kredytowych oferowanych na jasnych zasadach" - powiedział prezes FinAi Rafał Czernik, cytowany w komunikacie.

Głównym obszarem działalności Grupy Kruk jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych. Kruk rozwija też produkt pożyczkowy Novum, skierowany do klientów, którzy w przeszłości spłacili swoje zadłużenie wobec Grupy. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

FinAi to założona w 2016 r. polska spółka technologiczna z branży finansowej, członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W czerwcu 2018 r. FinAi uruchomił pierwszą niezależną platformę kredytową w Polsce, która umożliwia wzięcie kredytu bankowego w 100% przez internet.Firma planuje że do 2020 r. za pośrednictwem platformy zostaną udzielone kredyty o wartości 1 mld zł.

(ISBnews)